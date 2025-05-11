الأورومتوسطي: "إسرائيل" تقتل امرأة فلسطينية كل ساعة بغزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" قتلت امرأة فلسطينية كل ساعة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف المتكرر للنساء يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى استخدام قتل النساء كأداة للتدمير السكاني ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح "الأورومتوسطي" في بيانٍ تلقته "الرسالة نت"، أن هذه الإحصائيات تشمل فقط النساء اللاتي قُتلن نتيجة القصف المباشر، ولا تشمل اللواتي فارقن الحياة بسبب الحصار والتجويع أو بسبب الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية.

وأفادت المعطيات الميدانية بأن هناك نمطًا منهجيًا في استهداف النساء الحوامل والأمهات الشابات مع أطفالهن، ما يهدد مستقبل النسيج السكاني الفلسطيني بشكل مباشر.

وأشار المرصد إلى أن 60 ألف امرأة حامل في غزة يعانين من ظروف صعبة للغاية نتيجة سوء التغذية والجوع بفعل الحصار الشامل، في وقت يُلاحظ فيه استهداف النساء الحوامل بشكل خاص، وهو ما يُعتبر جزءًا من "منع الولادات القسري"، وهو أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتحرك الفوري لوقف ما وصفه بـ "جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة، مطالبًا بتحرك عاجل لوقف هذا التصعيد المدمر.