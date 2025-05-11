لتقصير السلطة..الشهيد رداد لا يزال (مسجّى) بثلاجات مطار القاهرة!

اتهمت لجنة الأسرى المحررين المبعدين؛ السفارة الفلسطينية في القاهرة؛ بالتقصير في التنسيق لخروج جثمان الشهيد معتصم رداد.

وقال المتحدث باسم اللجنة أحمد اسليم لـ"الرسالة نت"؛ إن السفارة زعمت التنسيق لخروج الجثمان لدفنه في العاصمة الأردنية عمان؛ ليكون بمقربة من عائلة الشهيد المقيمة في الضفة؛ في ظل رفض الاحتلال السماح بإدخال جثمانه للضفة.

وأوضح أنهم تفاجؤوا بإعادة الجثمان من مطار عمان إلى مطار القاهرة؛ بسبب عدم وجود تنسيق.

وذكر أن الشهيد لا يزال مسجى في ثلاجات مطار القاهرة؛ نتيجة هذا التقصير؛ والتلاعب في عملية التنسيق من طرف السفارة.

واتهم السفارة بالتقصير بناء على المعطيات الجارية؛ "يتذرعون مرة برفض أردني استقباله على خلفية انتمائه للجهاد؛ وأخرى أن التنسيق حصل، وذرائع أخرى؛ كلها تشير لعدم وجود رغبة وجدية في التنسيق".

ومعتصم أمضى ما يزيد عن 15 عاما في سجون الاحتلال؛ وتدهورت صحته نتيجة الإهمال الطبي؛ وقد خاض أكثر من إضراب عن الطعام؛ للمطالبة بحقه في الدواء والعلاج.

اعتقلته سلطات الاحتلال عام 2002؛ وعزله لسنوات طويلة في العزل الانفرادي؛ وحرمته الزيارة العائلية كذلك؛ وخرج مؤخرا في صفقة المقاومة؛ وارتقى قبل يومين نتيجة تدهور وضعه الصحي.