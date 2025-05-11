تحالف قوى المقاومة الفلسطينية يرفض "التهميش والرضوخ" ويدعو لدعم صلب لقضية الأسرى

أعرب تحالف قوى المقاومة الفلسطينية عن رفضه القاطع للإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية مؤخراً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسها قطع رواتب مئات الأسرى، معتبراً ذلك "خطوة مريبة" تتناقض مع الثوابت الوطنية وتتماهى مع ضغوط خارجية.

وفي بيان صحفي صدر عن التحالف تنقله "الرسالة نت" أكد أن هذه القرارات تمثل "انحداراً خطيراً في أداء السلطة"، محذّراً من محاولات تفكيك هيئة شؤون الأسرى وتحويل ملفاتهم إلى جهات "تفتقر للمصداقية الوطنية".

وقال التحالف إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "عدوان مفتوح وحرب إبادة شاملة"، يتطلب موقفاً وطنياً موحداً، لا "لغة العقاب المالي والتفكيك الإداري"، مشدداً على أن قضية الأسرى يجب أن تظل قضية مركزية في المشروع الوطني الفلسطيني.

وطالب التحالف بالوقف الفوري لجميع الإجراءات العقابية ضد الأسرى، وخاصة قرارات قطع الرواتب، واستعادة الدور الحقيقي للهيئات الوطنية المعنية بشؤون الأسرى بعيداً عن التسييس، بالإضافة إلى الانحياز الصريح إلى قضية الأسرى ورفض محاولات التهميش أو التفاوض بشأنها، ورفض الضغوط الخارجية، واعتماد مواقف وطنية تعبّر عن تطلعات الشعب الفلسطيني وتضحياته.

وختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن قضية الأسرى "ليست قضية رواتب أو خدمات"، بل هي عنوان نضال وتاريخ مقاوم، وأن المساس بها هو "مساس بروح المقاومة والكرامة الوطنية"، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحيّة إلى التحرك للدفاع عن حقوق الأسرى وصون كرامتهم.