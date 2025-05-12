"حماس" تلتقي مسؤولا إيرانيا في قطر

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران ووزير الخارجية الأسبق كمال خرازي، أمس الأحد في العاصمة القطرية "الدوحة".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، إن رئيس المجلس القيادي للحركة محمد درويش ووفد من القيادة، استقبل "خرازي" واستعرض معه آخر التطورات السياسية ومستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكد "درويش" أن حماس تواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهي تسعى بكل السبل لوقف العدوان ورفع الحصار وتأمين المساعدات الغذائية اللازمة، وتضميد جراح أهلنا الصامدين في قطاع غزة.

وشدد على أن "شعبنا لن يتنازل عن حقه في فلسطين، وأنه بصموده أمام العدوان رغم الآلام إنما يبدد وهم الاحتلال في تنفيذ مخططاته".

بدوره، جدد "خرازي" التأكيد على موقف الجمهورية الإسلامية "إيران"؛ الداعم للقضية الفلسطينية، وجهاد الشعب الفلسطيني في وجه "الإجرام الصهيوني".

ونوه إلى أطماع الاحتلال التي تستهدف كل المنطقة بالتقسيم والاحتلال؛ "ما يستوجب تعاون الدول لدعم غزة بكل قوة، والوقوف في وجه الاحتلال".