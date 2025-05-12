وفاة زوجة الأسير القيادي جمال أبو الهيجا

توفيت السيدة أسماء أبو الهيجا "أم العبد" (61 عامًا) زوجة الأسير القيادي جمال أبو الهيجا، ووالدة الشهيد حمزة والأسرى عبد السلام وعصام وعماد، والأسيرة بنان، فجر اليوم الإثنين، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت مصادر مقربة من العائلة إن "أبو الهيجا" توفيت في مستشفى الاستشاري برام الله، حيث ترقد هناك منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكانت "أبو الهيجا" قد خضعت لعدة عمليات جراحية لزراعة الجلد في رأسها منذ يناير الماضي، بعد سنوات من معاناتها جراء إصابتها بالسرطان.

وتوفيت "أبو الهيجا" اليوم، وهي تفتقد جميع أبنائها وبمن فيهم ابنتها المحامية بنان، التي اعتقلت قبل عدة أيام على حاجز إسرائيلي بطولكرم، بعد أن غادرت المستشفى، حيث كانت ترافق والدتها طيلة الشهور الماضية، ولم يتبق لها سوى ابنتها الصغرى ساجدة.