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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الرسالة نت -القدس

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح يوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. 

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدمه وإقامة "الهيكل" المزعوم مكانه.

وأكدت الدعوات على ضرورة مواصلة الرباط في الأقصى لإفشال مخططات "جماعات الهيكل" خلال ما يسمى "يوم القدس" الموافق 26 أيار/مايو الجاري.

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