"إسرائيل" تُوقف إطلاق النار بغزة لاستلام الأسير عيدان ألكسندر

كشفت القناة "12" الإسرائيلية، النقاب صباح اليوم الإثنين، عن تلقي جيش الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، "للتمكن من استعادة الجندي عيدان ألكسندر".

وأوردت القناة "12" عن مسؤول إسرائيلي: "مستعدون لإنشاء ممر آمن لإخراج عيدان من قطاع غزة بسلام". متابعًا: "مهلة خروج عيدان من غزة حتى 8 مساء ومن المتوقع أن يتم ذلك بوقت مبكر".

وأكدت: "ستوقف إسرائيل طلعاتها الجوية فوق أجواء غزة، سواء لأغراض استخباراتية أو عملياتية، لتتيح ممرا آمنا لعودة عيدان ألكسندر".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصدر إسرائيلي، قوله إن الاستعدادات جارية للإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر اليوم بحلول الساعة الـ 20:00 مساءً.

ونوهت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلًا عن مصدر إسرائيلي: "الاستعدادات لاستقبال عيدان ألكسندر اكتملت وتواصلنا مع الصليب الأحمر لاستلامه".

من جانبها، ذكرت القناة "15" الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يصل لتل أبيب، الساعة 11:00 صباحًا، ويلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والوزير رون ديرمير ظهر اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، عبّرت عائلات عدد من أسرى الاحتلال، في بيان مشترك، عن مشاعر "الخيبة والخوف"، وقالت: "الصفقة المرتقبة تكرّس التمييز بين الأسرى، وتُضعف الأمل لدى العائلات التي لم تُعرض قضيتها على الطاولة الأميركية".

واعتبرت العائلات أن "الرسالة التي تصل إلى الأسرى وعائلاتهم صادمة: من لا يحمل جواز سفر أميركيًا قد يُترك في الخلف".

ومن المتوقع أن تتم عملية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية عيدان ألكسندر؛ والذي يحمل الجنسية الأمريكية، خلال ساعات النهار، على أن يُنقل عبر "ممر آمن" لخارج قطاع غزة.

وحتى الآن، لم يُحدد وقت دقيق لعمية التسليم، لكن التقديرات تشير إلى أن العملية قد تستكمل بحلول مساء اليوم الإثنين.

وأفادت التقارير الإسرائيلية، بأن مسؤولين كبار في إدارة ترامب سيكونون حاضرين عند نقطة استقبال الأسير الأميركي الإسرائيلي، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل الإجراءات المتوقعة داخل غزة لضمان نقله إلى نقطة الخروج.