مقال: هل دشنت محرقة غزة محكمة الاحتلال؟

محرقة غزة، وما تلاها من جولات عدوان متواصلة، كانت بمثابة التعرية الفاضحة للعقلية العنصرية الصهيونية، التي أظهرت وجهها الحقيقي أمام العالم أجمع. هذه الجرائم لم تفضح فقط زيف الادعاءات حول "ديمقراطية" إسرائيل، بل أسقطت عنها شرعيتها الأخلاقية، ليبدأ العالم في إدراك حقيقة دولة الاحتلال. محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب وصدور مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ليست إلا بداية الطريق نحو محاسبة هذه العصابات، التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد أطفال غزة وأهلها. هل دشنت هذه المحرقة حقاً بداية محاكمة دولة مارقة، ومهدت لنظام دولي أكثر عدالة وإنسانية؟ الإجابة تتطلب تحركاً حاسماً لإنهاء هذا الاحتلال، وتحقيق العدالة للفلسطينيين، وتحقيق السلام القائم على حقوق الإنسان.

تمثل محرقة غزة، ومن قبلها جولات العدوان المتكررة عليها، تعرية غير مسبوقة للعقلية العنصرية الصهيونية، التي أظهرت وجهها القبيح أمام العالم. فقد فجرت المحرقة دعوات متجددة لمقاضاة القادة الصهاينة بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، التي تجاوزت كل التوقعات لتصبح حرب إبادة عبر البث المباشر، حيث شهدت البشرية في لحظات مأساوية إبادة جماعية لغزة وأهلها.

تعد هذه المحرقة الفاضحة للاحتلال، التي أسقطت ورقة التوت الأخيرة عن أكاذيب "إسرائيل"، حيث كانت تُروج كدولة ديمقراطية أوروبية الثقافة في الشرق الأوسط كما كان يروج لها بن غوريون ونتنياهو. هذا العدوان لم يُكشف فقط عن الوجه الحقيقي للإحتلال بل أسقط عنه شرعيته الأخلاقية، ليُحطم صورة "دولة الديمقراطية" التي روجت لها الدعاية الصهيونية.

ومن خلال هذه الفظائع، بدأت محكمة العدل الدولية النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب، وصدرت مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، لتجد "إسرائيل" نفسها على قائمة العار في سجل القتلة، خاصة بعد استهداف الأطفال في غزة.

وقد أسهمت وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، في فضح هذه الجرائم ونقلها للعالم بشكل مباشر وغير مشوه، مما ساعد في تحفيز الرأي العام الدولي على إعادة النظر في مواقفه تجاه الاحتلال. وفي الوقت نفسه، كشف المجتمع الدولي عن ازدواجية في المعايير، حيث تم غض النظر عن الجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" بحجة مكافحة الإرهاب، بينما تتم محاكمة مجموعات أخرى بنفس التهم دون مراعاة للظروف المختلفة.

والسؤال الآن: هل دشنت محرقة غزة مرحلة جديدة من محاكمة دولة مارقة وعصابات إبادة؟ وهل يمكن أن تمهد هذه الجرائم لنظام دولي أكثر عدالة وإنسانية؟ إن هذه الجرائم قد تكون مفتاحاً لتغيير الموازين السياسية في فلسطين والعالم، حيث يزداد الضغط الشعبي والدبلوماسي لتثبيت الحقوق الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال، وهو شرط أساسي لتحقيق سلام حقيقي قائم على العدالة والمحاسبة.