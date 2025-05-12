خبير عسكري لبناني للرسالة: مقاومة غزة طورّت من قدراتها مؤخرا

أكد الخبير في الشؤون العسكرية العميد اللبناني المتقاعد أكرم سريوي ؛ أن الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من بعض مناطق قطاع غزة لم يكن نتيجة "حسن نية" من تل أبيب، بل جاء تحت ضربات المقاومة الفلسطينية المتواصلة، والضغط العسكري الميداني، والخسائر الكبيرة التي تكبدها الاحتلال.

وأشار سريو في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن الجيش الإسرائيلي، رغم محاولاته الاختباء خلف السواتر الترابية والمراكز المحصنة، فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة، بدءاً من "القضاء على المقاومة" وحتى "السيطرة على القطاع"، مؤكداً أن كبار الضباط والمحللين العسكريين الإسرائيليين أنفسهم يعترفون بهذا الفشل الذريع.

وأوضح سريو أن رؤساء أركان سابقين في الجيش الإسرائيلي اعترفوا بأن ما عجزت عنه إسرائيل منذ 7 أكتوبر لن تتمكن من تحقيقه اليوم، مشيراً إلى أن "المقاومة حافظت على صمود أسطوري رغم الدمار الهائل واستخدام كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً، بما فيها القنابل والتجريف المنهجي".

ولفت إلى أن إسرائيل لم تستطع حتى تفكيك بنية المقاومة العسكرية، بل تحول الركام في غزة إلى "حصن منيع" يستخدمه المقاتلون في عملياتهم النوعية ضد العدو، ما يؤكد فشل استراتيجية التجريف والاجتثاث.

وحذر العقيد سريو من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يفتقر إلى الخلفية العسكرية، "يدفع بجيشه إلى الهاوية" لضمان بقائه في الحكم، متجاهلاً الانهيار النفسي والمعنوي في صفوف الجيش، والذي تجلى في:

- حالات فرار جماعية ورفض الأوامر.

- 160 ألف طلب علاج نفسي من الجنود.

- تزايد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.

وأكد سريو أن المقاومة طوّرت أساليب قتالها، متحولة من المواجهة المباشرة إلى حرب الكمائن والضربات الخاطفة، عبر:

- جر العدو إلى مناطق القتل.

- تفجير العبوات الناسفة.

- قطع خطوط الإمداد.

- استهداف المؤخرة الإسرائيلية.

ورداً على خسائره، يلجأ الاحتلال – بحسب سريو – إلى "الانتقام من المدنيين" عبر القصف المتعمد والتجويع والحصار، وهي "جرائم حرب تدينها كل المواثيق الدولية، لكن الغرب يتفرج عليها".

واختتم العقيد اللبناني بالتأكيد على أن المشروع الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم "فشل ولن ينجح"، بفضل تمسك الشعب بخيار المقاومة والصمود.

وقال: "إسرائيل لن تنجح في كسر إرادة المقاومة، ولن تحقق أي هدف من أهدافها، سواء باستعادة الأسرى أو السيطرة على غزة. الشعب الفلسطيني يعرف أن لا خيار أمامه سوى المقاومة، لأن الاستسلام يعني الاقتلاع الكامل من فلسطين".

يذكر أن العقيد أكرم سريو يُعد أحد الخبراء العسكريين البارزين في تحليل الصراع العربي-الإسرائيلي، وتصريحاته تأتي في ظل تصاعد الاعترافات الإسرائيلية بالفشل العسكري في غزة.