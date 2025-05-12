الأردن يرفض استقبال جثمان الشهيد معتصم رداد

كشفت مصادر خاصة لـ"الرسالة نت" أن الاستعدادات تجري في العاصمة المصرية القاهرة لتشييع ودفن جثمان الشهيد الأسير المحرر معتصم رداد، بعد رفض السلطات الأردنية رسميًا استقباله ودفنه في مقابر عائلته بالأردن.

وأوضحت المصادر أن جثمان الشهيد معتصم نُقل من مطار القاهرة إلى مطار عمّان، إلا أن السلطات الأردنية أعادته مجددًا ورفضت استلامه، بسبب انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي.

وأضافت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي بدوره منع عائلة الشهيد من السفر إلى القاهرة لزيارته خلال فترة علاجه، ورفض كذلك إدخال جثمانه إلى الضفة الغربية لدفنه في بلدته الأصلية.

وأكدت المصادر أن مراسم تشييع الشهيد معتصم رداد ستجري يوم غدٍ في القاهرة، بحضور عدد من رفاقه الأسرى المحررين وشخصيات فلسطينية في مصر.

يُذكر أن رداد كان قد أُفرج عنه قبل أشهر بعد اعتقال استمر سنوات داخل سجون الاحتلال، وعانى من أوضاع صحية صعبة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى استشهاده مؤخرًا في أحد مستشفيات القاهرة.