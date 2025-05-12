تقرير دولي: سمعة (إسرائيل) تصل لأدنى مستوى عالميًا وسط انتقادات متصاعدة

كشف تقرير "مؤشر تصوّر الديمقراطية لعام 2025"، الصادر عن مؤسسة "تحالف الديمقراطيات"، عن تدهور حاد في صورة "إسرائيل" على المستوى الدولي، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة عالميًا من حيث السمعة، وسط انتقادات واسعة لسلوك حكومتها تجاه الفلسطينيين.

"إسرائيل" في أسوأ موقع عالميًا

أظهر التقرير أن سمعة "إسرائيل" شهدت تراجعًا غير مسبوق، لا سيما في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مع انخفاض التأييد لها حتى في دول أوروبية كانت تُعتبر تقليديًا داعمة لها مثل ألمانيا. وأرجع المؤشر هذا التراجع إلى تصاعد الانتقادات للسياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، التي أدت إلى موجة واسعة من الإدانات الدولية.

انتقادات دولية متزايدة

يرى محللون أن هذا التراجع يعكس تغيرًا كبيرًا في المواقف العالمية تجاه "إسرائيل"، نتيجة استمرار الانتهاكات ضد حقوق الإنسان وتصعيد القمع العسكري، ما أدى إلى انعدام الثقة العالمي بسياساتها.

التقرير يعكس نظرة سلبية متزايدة تجاه "إسرائيل" على المستوى الدولي، مما يشكل تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا أمام الحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.



ترامب الأقل شعبية عالميًا

على صعيد القادة السياسيين، حلّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المرتبة الأخيرة من حيث الشعبية، خلف قادة مثل فلاديمير بوتين وشي جين بينغ، وحتى شخصيات عامة مثل إيلون ماسك وبيل غيتس.

يعكس التقرير تغيرًا ملحوظًا في التوجهات العالمية، مع صعود الصين وتراجع التأييد للدول والقادة الذين كانوا يحتلون مراكز متقدمة في التصنيف الدولي.