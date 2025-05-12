حماس تعلن الإفراج عن الجندي عيدان ألكساندر ضمن جهود الوساطة الدولية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، أفرجت مساء اليوم عن الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأمريكية عيدان ألكساندر.

وأكدت الحركة أن الإفراج تم بعد جهود وساطة قادتها الإدارة الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح المعابر الحدودية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت حماس في بيانها إلى أن هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن مرونة الحركة وإيجابيتها في التعامل مع الاتصالات الدولية، مؤكدة أن المفاوضات المسؤولة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى.

ودعت الحركة إلى ضرورة الشروع في مفاوضات فورية للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يشمل وقف إطلاق النار، انسحاب قوات الاحتلال، إنهاء الحصار المفروض على القطاع، تبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة.

كما وجهت الحركة رسالة إلى الإدارة الأمريكية، حثتها فيها على مواصلة جهودها لإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، ووصفت الحرب التي يقودها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضد المدنيين بأنها "وحشية وغير مبررة".