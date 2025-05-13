42 شهيدا جراء غارات الاحتلال على القطاع الاثنين

أعلنت مصادر طبية، استشهاد 42 فلسطينيا على الأقل جراء غارات وقصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر الاثنين.

واستأنف جيش الاحتلال غاراته على القطاع مساء الاثنين، بعد توقفها لعدة ساعات تم خلالها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر.

وقصف الاحتلال مبنى التربية والتعليم الذي يؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، فيما استشهد 15 شخصا في غارتين على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي غزة.

كما استشهد فلسطينيان بنيران مسيّرة للاحتلال في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأصيب آخرون باستهداف آخر لمنطقة "صالة النجوم" في الحي.

وفي حي الشجاعية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارتين منفصلتين، كما تم انتشال 3 أشخاص استشهدوا في وقت سابق بقصف على منطقة النزاز في الحي.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على خيمة نازحين بمنطقة المواصي غرب خانيونس.