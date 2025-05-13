رئيس وزراء قطر: تحدثنا مع واشنطن لإدخال المساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة تبذل جهودا مع الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة أجراها الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع صحيفة واشنطن بوست "تحدثنا مع الإسرائيليين وواشنطن لإيجاد منفذ لإدخال المساعدات لغزة"، مبيناً أن "الإفراج عن الأسير الأميركي عيدان ألكسندر ثمرة جهود دؤوبة للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

وأكد أن قطر تسعى لإطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين في غزة، متابعاً "نجحنا خلال عام ونصف في إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة وكانت تلك وساطتنا".