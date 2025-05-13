الإعلام الحكومي يدين اغتيال الصحفي حسن أصليح واستهداف مستشفى ناصر الطبي

أدان المكتب الإعلامي الحكومي الجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، باستهداف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وهو أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد الصحفي حسن أصليح أثناء تلقيه العلاج إثراستهداف سابق تعرض لها خلال تأدية واجبه المهني.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف الإسرائيلي أدى أيضًا إلى استشهاد وإصابة عدد من المرضى والجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل المنشأة الطبية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المنشآت الصحية والطبية.

المكتب الإعلامي الحكومي وصف استهداف الصحفيين والمدنيين في المستشفيات بأنه "جريمة مركبة"، تعكس الإصرار على ملاحقة الإعلاميين الفلسطينيين وإسكات أصواتهم حتى داخل أماكن العلاج. ودعا إلى فتح تحقيق دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الممنهجة.

وأكد المكتب أن هذه الجريمة تصعيد خطير يرقى إلى مستوى جريمة حرب متكاملة الأركان، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف استهداف المؤسسات الطبية والإعلامية في قطاع غزة.

كما ثمّن المكتب تضحيات الصحفيين الفلسطينيين ودورهم في فضح جرائم الاحتلال، مؤكدًا استمرارهم في أداء واجبهم رغم المخاطر والتحديات التي تواجههم.