حركة حماس تدين جريمة اغتيال الصحفي حسن اصليح في مستشفى ناصر

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، باغتيال الصحفي الفلسطيني حسن اصليح أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، إثر إصابة سابقة تعرّض لها نتيجة قصف صهيوني استهدف خيمة الصحفيين في المدينة.

وأكدت الحركة في بيانٍ صحفي أنّ هذه الجريمة المزدوجة تعكس وحشية الاحتلال وإصراره على استهداف الأصوات الحرة التي توثق جرائمه وتنقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى العالم. ووصفت الجريمة بأنها انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، ودليل إضافي على إرهاب الاحتلال الصهيوني وإفلاسه الأخلاقي والإعلامي.

وأشارت الحركة إلى أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وآخرهم الشهيد حسن اصليح، الذي يُضاف إلى قائمة شهداء الأسرة الصحفية الفلسطينية التي ارتفعت إلى 215 صحفياً منذ بدء العدوان على قطاع غزة، يعكس منهجية الاحتلال في كتم الحقيقة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد.

ودعت حماس المجتمع الدولي، بمؤسساته الأممية والحقوقية والصحفية، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني وقادته القتلة، وقطع كل أشكال العلاقات معه.

وأكدت الحركة أنّ استهداف الصحفيين لن يرهبهم أو يُخمد صوت الحقيقة، بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة دورهم في فضح الاحتلال ونقل معاناة الشعب الفلسطيني للعالم.