وزارة الداخلية في غزة تنعي الشهيد العميد أحمد القدرة وتدين جريمة اغتياله

نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الشهيد العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاماً)، مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة، الذي استُشهد فجر اليوم الثلاثاء جراء غارة جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس.

وأعربت الوزارة في بيانٍ لها عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء التي تأتي ضمن سلسلة الاستهدافات الممنهجة لجهاز الشرطة والمنظومة الأمنية في قطاع غزة. وأكدت أن الشهيد القدرة كان مثالاً للتفاني والإخلاص في خدمة أبناء شعبه، حيث واصل أداء واجبه الأمني رغم ظروف الحرب الوحشية التي تشنها قوات الاحتلال على القطاع.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن استهداف الاحتلال للمنظومة الأمنية والشرطية، بما في ذلك قادتها وضباطها، يعكس مساعيه الرامية إلى إحداث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في غزة.

وأكدت الوزارة التزامها الثابت بمواصلة أداء واجبها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الجبهة الداخلية من محاولات الاحتلال وأعوانه لضرب استقرار القطاع، مهما بلغت التضحيات والأثمان. واختتمت بيانها بتجديد العهد على مواصلة المسيرة رغم الاستهداف، وفاءً للشهداء ولحقوق الشعب الفلسطيني.