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رابطة علماء فلسطين: إدخال مستوطنين قرباناً حيوانياً إلى الأقصى انتهاك صارخ وتطور خطير

رابطة علماء فلسطين: إدخال مستوطنين قرباناً حيوانياً إلى الأقصى انتهاك صارخ وتطور خطير
رابطة علماء فلسطين: إدخال مستوطنين قرباناً حيوانياً إلى الأقصى انتهاك صارخ وتطور خطير

الرسالة نت

قالت رابطة علماء فلسطين إن قيام مستوطن متطرف بإدخال قربان حيواني إلى المسجد الأقصى المبارك عبر باب الغوانمة، صباح أمس الاثنين، يمثل تطوراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لقدسية المسجد، في سابقة هي الأولى من نوعها. وأوضحت الرابطة أن محاولة ذبح القربان داخل المسجد تأتي ضمن مخططات تهويدية متواصلة تحت غطاء من حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تحذيرات ودعوات للتحرك
في بيان صادر عنها، دعت الرابطة أهل فلسطين في الضفة الغربية وأراضي الداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه، لإفشال مخططات المستوطنين ومواجهة الاقتحامات المستمرة. كما طالبت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد قدسية الأقصى ومكانته الدينية.

دعوة لتوحيد الجهود
ناشدت الرابطة العلماء في العالم الإسلامي لتوحيد كلمتهم وقيادة جهود شعبية وعلمائية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن المسجد الأقصى لن يُترك وحيداً وأن الشعوب الإسلامية ستدافع عنه بكل الوسائل المتاحة.

تحذير للاحتلال من تداعيات الجريمة
حمّلت الرابطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، محذرة من تداعيات خطيرة إذا استمرت هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وداعية إلى تصعيد الجهود للضغط على الاحتلال وفضح ممارساته أمام العالم.

يُذكر أن المسجد الأقصى شهد تصعيداً خطيراً خلال الأشهر الأخيرة، في إطار محاولات المستوطنين لفرض التقسيم الزماني والمكاني وإحياء شعائرهم التلمودية تحت مزاعم الهيكل المزعوم.

رابط مختصر
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