الأونروا: 470 ألف شخص في غزة مهددون بجوع كارثي بين مايو وسبتمبر 2025

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، حيث يواجه 470 ألف شخص خطر الجوع الكارثي خلال الأشهر القادمة، نتيجة التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية بفعل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع.

وأشارت الأونروا إلى أن القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب تدمير البنية التحتية والأسواق المحلية خلال الهجمات العسكرية الأخيرة، قد أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. وأضافت أن سكان القطاع باتوا يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية التي تواجه بدورها عراقيل من قبل الاحتلال.

هذه الأزمة تأتي في إطار سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات كأداة للضغط على سكان القطاع المحاصر منذ عام 2007. وقد أدت الحروب المتكررة على غزة إلى دمار واسع في المنازل والمزارع والمصانع، مما تسبب في انعدام الأمن الغذائي لآلاف الأسر.

ودعت الأونروا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لتقديم الدعم الغذائي والإنساني لسكان غزة، والعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يتسبب في مأساة إنسانية متفاقمة. كما شددت على ضرورة محاسبة الاحتلال على ممارساته التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب.