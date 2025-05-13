حماس تثمن إجماع برلمان بروكسل على محاسبة قادة الاحتلال

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تصويت برلمان العاصمة بروكسل، بالإجماع، على قرار يطالب الحكومة البلجيكية، بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها المذكرة الصادرة بحق بنيامين نتنياهو.

ودعت "حماس" الحكومةَ البلجيكية إلى الاستجابة لهذا القرار، والعمل على تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي، ومع الضمير الإنساني الرافض للممارسات الوحشية وحرب الإبادة.

والإثنين، صوت برلمان منطقة بروكسل العاصمة بالإجماع، على قرار تاريخي يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة الاحتلال، وعلى رأسهم نتنياهو.

ويأتي القرار في خطوة غير مسبوقة، تعكس تصاعد الدعم الأوروبي للمساءلة الدولية.

كما يأتي ردًّا على تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي بارت التي قال فيها إن بلاده لن تعتقل نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكا لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد النواب في مداخلاتهم على أن العدالة الدولية لا تعرف استثناءات، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف متسقة ومبدئية.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، إلى 52 ألفًا و908 شهيدًا، بالإضافة لـ 119 ألفًا و721 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، وغالبيتهم أطفال ونساء.

في حين بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في 18 آذار/ مارس الماضي، 2780 شهيدًا، بالإضافة لـ 7680 إصابات.