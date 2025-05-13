"القسام" تعلن تنفيذ عملية ضد الاحتلال شرق الشجاعية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ عملية مسلحة استهدفت قوة هندسية إسرائيلية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت الكتائب في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن العملية وقعت بتاريخ 11مايو/ أيار الجاري، حيث اشتبك مقاوموها مع جنود الاحتلال باستخدام الأسلحة الخفيفة.

وأضافت أن مقاوميها تمكنوا من الإجهاز على سائق آلية عسكرية من طراز "باقر"، قبل أن يعودوا إلى مواقعهم بعد تنفيذ العملية بنجاح.

وبثت كتائب القسام، يوم الجمعة الماضية، مشاهد من "الكمين رقم 2" ضمن سلسلة كمائن "أبواب الجحيم"، والذي استهدفت فيه قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق المشروع شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، الأربعاء الماضي.

ويوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، أنها أوقعت قوة راجلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قوامها 10 جنود وكلبين عسكريين، في كمين قرب مفترق المشروع شرقي مدينة رفح.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.