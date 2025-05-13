غارات "إسرائيلية" تستهدف المستشفى الأوروبي والشهداء عالقون تحت الرمال

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية عنيفة المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمفقودين.

وأفاد مراسل "الرسالة نت" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت تسعة صواريخ على مدخل قسم الطوارئ بالمستشفى، إضافة إلى قصف مكثف طال محيط المستشفى والمناطق السكنية المجاورة، بالتزامن مع جنازة لعائلة "العمور" التي كانت تجري في المكان.

وأكد مراسلنا أن هناك عدد من المفقودين يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض والرمال التي خلفها القصف، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في ظل ظروف ميدانية وإنسانية صعبة.

وتأتي هذه الهجمات في سياق التصعيد المستمر الذي تشهده غزة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.