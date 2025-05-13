جيش الاحتلال يُعلن اعتراض صاروخ يمني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، عقب دوي صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة، والسهل الداخلي، في فلسطين المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، مساء اليوم، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن؛ قبل أن يتم تفعيل أنظمة الاعتراض الجوي "وإسقاط الصاروخ في الجو".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ اليمني اعترض في أجواء وسط فلسطين المحتلة، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بمستوطنات في الضفة الغربية.

من جهته، صرح الإسعاف الإسرائيلي، بأنه قدّم إسعافات ميدانية لإسرائيليين أصيبوا بالهلع نتيجة التدافع نحو المناطق الآمنة.

وفي السياق، أكد الإعلام الإسرائيلي أن الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض. لافتة النظر إلى توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض صاروخ من اليمن.