الـ 3 خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ باليستي من اليمن

أعلنت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن باتجاه فلسطين المحتلة. منوهة إلى أن صفارات الإنذار دوّت في القدس ومستوطنات الضفة الغربية وشرق تل أبيب وعدة مناطق جراء إطلاق الصاروخ اليمني.

وقال جيش الاحتلال في تصريح عاجل، إنه رصد صاروخ أطلق من اليمن. لافتًا النظر إلى أن سلاح الجو رصد إطلاق الصاروخ، وأن "أنظمة الدفاع" عملت على اعتراضه.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أنه تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار "بن غوريون"، عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه فلسطين المحتلة. بينما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الصاروخ اليمني صباح اليوم هو الـ 3 الذي تم اعتراضه خلال 24 ساعة.

وأمس الثلاثاء، قال جيش الاحتلال إنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن وتسبب بانطلاق صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب. مرجحًا أن الصاروخ الثاني تم اعتراضه أو سقط قبل اختراق أجواء فلسطين المحتلة.

وصرحت القوات المسلحة اليمنية، في وقت سابق الليلة الماضية، بأنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة اللد، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني ورفضًا للعدوان على غزة".