مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وبالتزامن، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها بحق المصلين الفلسطينيين، حيث فرضت قيودًا صارمة على الدخول إلى المسجد، ودققت في الهويات عند بواباته، في محاولة لعزل المصلين وتقليص أعدادهم داخل الحرم.

ويوم الاثنين الماضي، تمكن حراس المسجد الأقصى من إحباط محاولة من مستوطنين متطرفين لتهريب خروف صغير إلى داخل المسجد، بهدف ذبحه في ساحاته، وذلك وفقًا لما صرح به المستشار الإعلامي لمحافظ القدس، معروف الرفاعي.

ويأتي اقتحام المستوطنين في وقت تصعد فيه ما تُعرف بـ"جماعات الهيكل" من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، سابقا من أن ما تُعرف بـ"جماعات الهيكل" صعّدت من تحركاتها التحريضية، حيث أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجّهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.

وتتضمن العريضة مطالب بالسماح باقتحام الأقصى خلال ما يسمى "يوم القدس" الذي يوافق 26 مايو/أيار الجاري، بدءًا من مساء الأحد 25 حتى مساء الإثنين 26، مع تمكين المستوطنين من أداء "الطقوس التلمودية الكاملة" داخل المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية من قبل مستوطنين تحت حماية الاحتلال، في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.