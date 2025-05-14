الصحة في غزة: ارتفاع نسبة تلوث المياه وتحذيرات من أزمة صحية وبيئية خانقة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تفاقم أزمة المياه في ظل استمرار العدوان والحصار، مؤكدة أن نسبة العينات الملوثة من مياه الشرب تجاوزت 25%، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض بين المواطنين.

وفي بيان صحفي وصل "الرسالة نت" أوضحت الوزارة أن نحو 90% من الأسر في قطاع غزة تُعاني من انعدام الأمن المائي، مشيرة إلى أن دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزيد من الحاجة الملحّة للمياه، خاصة مياه الشرب.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع في التجمعات السكانية بمناطق النزوح "كارثية"، نتيجة لانعدام مصادر المياه، مشددة على أن الظروف المعيشية في هذه المناطق تهدد صحة السكان بشكل مباشر.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن استخدام الحفر الامتصاصية كبديل للصرف الصحي يُفاقم من تدهور الخزان الجوفي، ويرفع من مستويات التلوث البيئي، في ظل تعطل أكثر من 90% من محطات تحلية المياه، وخروج 80% من محطات الصرف الصحي عن الخدمة بشكل كامل.

ونبّهت الوزارة إلى أن توقف هذه المحطات يزيد من نسبة تلوث مياه البحر، ما يشكل تهديدًا إضافيًا للصحة العامة ويعقّد من جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير مياه آمنة وصالحة للشرب، والعمل على إصلاح البنية التحتية المدمرة، تجنبًا لانهيار بيئي وصحي شامل في قطاع غزة.