لافي: الخطة الأمريكية محاولة للالتفاف على صمود الشعب الفلسطيني

أكد رهيف لافي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أمريكا، أن الشعور السائد في الأوساط الأمريكية هو أن إسرائيل غير قادرة على حسم المعركة عسكرياً في غزة، مشيراً إلى أن خطة المساعدات الأمريكية ليست إلا "كلمة حق يُراد بها باطل".

وشدد لافي على أن هذه الخطة تهدف، على المدى البعيد، إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكداً أنها لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، بل تمثل التفافاً واضحاً على صموده.

مطالب أساسية:

ودعا لافي الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة تبدأ بـ:

وقف المجازر والقتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.

وقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل الذي يُستخدم كآلة قتل ضد المدنيين.

موقف اتحاد الجاليات الفلسطينية:

وأشار لافي إلى أن شبكة الجاليات الفلسطينية ترى الخطة الأمريكية "مؤامرة جديدة تخدم الاحتلال"، ووسيلة لتمرير المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. وأضاف أن هذا هو الموقف السياسي الرسمي لاتحاد الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة.

رسالة للولايات المتحدة:

وطالب لافي الإدارة الأمريكية بوقف الحرب على غزة فوراً، كما أوقفت العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى إنهاء العدوان وليس إلى خطط إنسانية مشبوهة تعمق معاناته بدل تخفيفها.

واختتم لافي بالقول: "التفاصيل التي ظهرت عن الخطة الأمريكية تؤكد أنها لا تهدف إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني بقدر ما تسعى إلى تبرير الجرائم الإسرائيلية، ونحن كجالية فلسطينية في أمريكا سنواصل جهودنا لفضح هذه المؤامرات وحشد الدعم لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة".