د. علي هويدي: خطة المساعدات الأمريكية تهدف لإلغاء الأونروا وتعزيز التهجير

أكد د. علي هويدي، رئيس المنظمة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، أن الخطة الأمريكية المطروحة بشأن المساعدات لقطاع غزة تحمل أبعاداً استراتيجية خطيرة تهدف بالأساس إلى تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى، أبرزها إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل متدرج واستبدال خدماتها بنظام جديد يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

أهداف استراتيجية مقلقة:

وأشار هويدي إلى أن الخطة تركز على ثلاثة أهداف رئيسية:

إلغاء عمل الأونروا: الخطة تسعى لإضعاف الأونروا واستبدال دورها الإنساني بمنظومة بديلة، تمهيداً لإخراجها من المشهد كجزء من رؤية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تعزيز التهجير القسري: تجميع سكان القطاع في منطقة رفح، مع تقليص دخول المساعدات إلى 60 شاحنة يومياً، يشكل خطوة لتحويل غزة إلى سجن كبير ودفع السكان نحو الهجرة القسرية. تجميل الدور الأمريكي: تهدف الخطة إلى ترويج الولايات المتحدة كطرف منقذ يسعى لتخفيف المجاعة، رغم أنها شريك رئيسي في الأزمة.

تحذير من العواقب الإنسانية:

وأوضح هويدي أن هذه الخطة تأتي في إطار التضييق المتعمد على سكان غزة وتحويلهم إلى مجتمع يعاني من انعدام الخيارات، ما يزيد من معاناتهم الإنسانية. وأضاف أن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي في هذا السياق يعكس نية لفرض واقع جديد يستهدف حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

رفض أممي وتصعيد الضغوط الدولية:

وثمّن هويدي رفض الأمم المتحدة للخطة، مؤكداً أن هذا الموقف يعكس إدراكاً لخطرها على عمل المنظمات الدولية ودورها الإنساني. وطالب بضرورة تكثيف الجهود والضغط الدولي لتعزيز الموقف الأممي ضد هذه الخطة، بما يعيد الثقة بالمنظومة الدولية ومؤسساتها التي يفترض أن تعمل لصالح الإنسان بعيداً عن الحسابات السياسية.

رسالة للفلسطينيين والمجتمع الدولي:

ودعا هويدي الفلسطينيين إلى التمسك بحقوقهم والتصدي لهذه المخططات، مشدداً على أهمية التحرك الشعبي والدبلوماسي لاستنهاض الدعم الدولي والوقوف بحزم أمام أي محاولة تستهدف حقوق اللاجئين أو تسعى لتغيير الواقع في غزة بالقوة.