بالتفاصيل: حصريًـا الرسالة تنشر الخطة الامريكية للمساعدات

تنشر صحفية الرسالة حصريا تفاصيل الخطة الامريكية؛ التي أعلنت الأمم المتحدة رفضها الكامل لها؛ كونها تستخدم المساعدات كأداة عسكرية لتهجير الشعب الفلسطيني وابتزازه؛ وشرعنة قتل عدد كبير منه.

الخطة بالتفاصيل؛ تكشف عن أدوار أمنية تقوم بها المؤسسة الأمريكية المستحدثة؛ والمدعومة بشركات أمنية إسرائيلية؛ ستعمل في نطاق محافظة رفح.

تفاصيل الخطة

مؤسسة غزة الإنسانية

مؤسسة غزة الإنسانية: (GHF) مساعدات آمنة وشفافة لغزة

لماذا GHF، ولماذا الآن؟

أدت شهور من الصراع إلى انهيار قنوات الإغاثة التقليدية في غزة، تاركة ملايين المدنيين دون وصول موثوق إلى الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات الضرورية. وقد أدى تحويل مسار المساعدات والقتال النشط وتقييد الوصول إلى منع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص الذين من المفترض أن تخدمهم، مما أدى إلى تآكل ثقة المانحين. تأسست GHF لاستعادة شريان الحياة الحيوي هذا من خلال نموذج مستقل وخاضع لتدقيق صارم، يقدم المساعدة مباشرة - ولمن هم في أمس الحاجة إليها فقط.

نموذج تشغيلي جديد

ستنشئ مؤسسة GHF في البداية أربعة مواقع توزيع آمنة (SDS)، كل منها مصمم لخدمة 300,000 شخص بشكل مستمر - 1.2 مليون شخص من سكان غزة في المرحلة الأولية، مع القدرة على التوسع لأكثر من مليوني شخص. تنتقل الحصص المعبأة مسبقًا، ومستلزمات النظافة، والإمدادات الطبية عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة، وتخضع للمراقبة الفورية لمنع تحويل مسارها. وبتكلفة 1.3 دولار أمريكي فقط لكل وجبة (بما في ذلك المشتريات والخدمات اللوجستية والتوزيع والأمن)، يمكن للمانحين رؤية تأثير فوري وقابل للقياس.

القيادة والحوكمة

يقود المؤسسة خبراء ومستشارون متمرسون في إدارة الأزمات:

مجلس الإدارة - نيت موك (الرئيس التنفيذي السابق لشركة وورلد سنترال كيتشن، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا لمؤسسة هوارد جي بافيت) ومديرون آخرون يتمتعون بخبرة واسعة في الشؤون المالية والتدقيق والحوكمة.

الفريق التنفيذي - جيك وود (مؤسس فريق روبيكون) كمدير تنفيذي؛ وديفيد بيرك كمدير تنفيذي للعمليات؛ وجون أكري كرئيس للبعثة

المجلس الاستشاري - شخصيات بارزة في المجالين الإنساني والأمني، مثل رئيس برنامج الأغذية العالمي السابق، الحاكم ديفيد بيزلي (سيتم الانتهاء منه)، وبيل ميلر، المدير الإقليمي السابق للأمم المتحدة (المسؤول عن الأمن العالمي للأمم المتحدة)، والفريق مارك شوارتز، منسق الأمن الأمريكي السابق لإسرائيل/السلطة الفلسطينية.

يضمن هذا المزيج من الخبرة الإنسانية والدبلوماسية والأمنية والمالية العمل المبدئي والانضباط التشغيلي. الجهات المانحة الرئيسية مدعوة لترشيح مرشحين إضافيين لعضوية المجلس.

توزيع التكلفة كما يلي: 0.58 دولار لكل وجبة لشراء السلع، و0.67 دولار للخدمات اللوجستية والأمن والتوزيع وغيرها من النفقات العامة. يتوافق هذا الهيكل مع معايير الصناعة - تتراوح المشتريات عمومًا من 0.50 دولار إلى 0.80 دولار لكل وجبة، بينما يغطي 60-80% من إجمالي إنفاق العمليات الإنسانية عادةً الخدمات اللوجستية والتكاليف ذات الصلة

الشفافية والمساءلة

تُدمج GHF رقابة خارجية في كل مستوى: يتم التعاقد مع واحدة من أكثر شركات التدقيق والضمان احترامًا في العالم لإجراء عمليات تدقيق مستقلة؛ ستقدم إحدى أبرز شركات المحاماة في العالم استشارات خارجية بشأن الامتثال غير الربحي والدولي. الخدمات المصرفية الآمنة مع Truist وJ.P. Morgan، بالإضافة إلى شركة سويسرية تابعة مدعومة من Goldman Sachs، تمنح المانحين قنوات متعددة وموثوقة عالميًا. حلقة مراقبة في الوقت الفعلي وملاحظات المستفيدين في لوحات المعلومات العامة بحيث يمكن تتبع كل دولار والتحقق من كل نتيجة.

مسارات العطاء عالي التأثير

1. وجبات الطعام - 65 دولارًا أمريكيًا تغطي 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، يتم توصيلها مباشرة إلى مدني معرض للخطر.

2. التبرع بالسلع العينية - تبرع بالطعام، أو مواد المياه والصرف الصحي، أو المواد الطبية، أو مواد المأوى؛ تتولى GHF مسؤولية التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع الآمن

الشراكة عبر منظمة غير حكومية قائمة - دعم أي منظمة غير حكومية توجه حمولتها عبر GHF ؛ فنحن نؤمن النقل من ميناء أشدود أو كرم أبو سالم مباشرة إلى SDS.

مؤسسة غزة الإنسانية

1. نظرة عامة

تُنسق مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) تحالفًا يُقدم المساعدات الأساسية مباشرةً إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة بأمان وحيادية وسرعة. في منطقة تتسم بالتعقيد، تُقدم GHF نهجًا جديدًا قائمًا على العمليات المستقلة والرقابة الصارمة والقيادة ذات الخبرة المستمدة من المجالات الإنسانية والدبلوماسية والأمنية.

ستدعم العمليات الأولية لـ GHF 1.2 مليون من سكان غزة من خلال أربعة مواقع توزيع آمنة (SDS)، كل منها مصمم لخدمة 300,000 شخص بشكل مستمر. ستوفر هذه المواقع الغذاء والماء ومستلزمات النظافة (وربما الوقود) مع خطط للتوسع للوصول إلى أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء غزة.

2. هيكل الحوكمة

مجلس الإدارة: يوفر الرقابة الاستراتيجية والائتمانية، ويضمن إخلاص المهمة، ويُقيّم الأداء التنفيذي.

الفريق التنفيذي: مسؤول عن العمليات اليومية، وتنسيق الشركاء، والامتثال، وإعداد التقارير.

المجلس الاستشاري: يُقدم المشورة بشأن الامتثال للمبادئ الإنسانية

مجلس الإدارة (السير الذاتية الكاملة في الملحق):

نيت موك - الرئيس التنفيذي السابق لشركة وورلد سنترال كيتشن، والمستشار الخاص لشؤون أوكرانيا لدى مؤسسة هوارد جي بافيت

رايسا شينبيرغ - نائبة الرئيس للشؤون الحكومية والسياسات في ماستركارد.

المدير السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي للتجارة والاستثمار الدولي. عمل أيضًا مستشارًا أول في وزارة الخزانة، مكتب مكافحة تمويل الإرهاب.

جوناثان فوستر - المؤسس والمدير الإداري لشركة كارنت كابيتال. كان عضوًا في مجلس إدارة أكثر من 50 شركة، وكان رئيسًا لجنتي تدقيق من شركات فورتشن 500.

لويك هندرسون - محامٍ يتمتع بخبرة تمتد لعقود تشمل شركات فورتشن 500، متخصصًا في هيكلة الأعمال والحوكمة.

القيادة التنفيذية (السير الذاتية الكاملة في الملحق):

جيك وود، المدير التنفيذي - المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لفريق روبيكون، خبير مخضرم في أكثر من 1500 عملية كوارث وإنسانية. جندي مخضرم في سلاح مشاة البحرية.

ديفيد بيرك، الرئيس التنفيذي للعمليات - خبير في الاستراتيجية التنظيمية لديه خبرة في تنمية تقديم البرامج الإنسانية من الصفر إلى نطاق واسع مؤسسة هوارد جي بافيت

جون أكري، رئيس البعثة - قائد الاستجابة السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ خبير في التنسيق الميداني عبر الدول الهشة.

المجلس الاستشاري (السير الذاتية الكاملة في الملحق):

ديفيد بيزلي - حاكم سابق لولاية ساوث كارولينا. المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (سيتم الانتهاء منه).

بيل أ. ميلر - مدير العمليات الإقليمية السابق في الأمم المتحدة، المسؤول عن مشروع الأمن العالمي للأمم المتحدة في الميدان. المدير السابق لجهاز الأمن الدبلوماسي الأمريكي؛ خبير في الأمن الدولي وإدارة الأزمات.

الفريق مارك سي. شوارتز (متقاعد) - منسق الأمن الأمريكي السابق لإسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ قائد كبير في العمليات والخدمات اللوجستية العسكرية.

تجري مناقشات مع شخصيات إنسانية بارزة أخرى، بالإضافة إلى فلسطينيين بارزين، للانضمام إلى المجلس الاستشاري لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية.

3. مهمتنا ورؤيتنا وقيمنا

تتمثل مهمة مؤسسة التمويل الإنسانية العالمية في تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة من خلال تقديم المساعدات المنقذة للحياة بأمان وأمان، والالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية - مما يضمن وصول المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، دون تحويل أو تأخير

رؤية مؤسسة GHF هي غزة حيث يتمتع كل شخص محتاج بإمكانية الوصول دون عوائق إلى الغذاء والمأوى والرعاية التي يحتاجونها للعيش بكرامة.

القيم:

الإنسانية أولاً

نحن موجودون لتخفيف المعاناة. كل قرار، كل عمل، وكل دولار مدفوع بالتزامنا الثابت بكرامة وبقاء الأشخاص في الأزمات.

وصول آمن، تأثير حقيقي

من خلال بناء أنظمة توصيل آمنة، نضمن وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وليس إلى أولئك الأكثر قوة.

الابتكار التكيفي

في بيئة متقلبة، نحافظ على مبادئنا ومرونتنا - نحمي مهمتنا مع التكيف مع الحقائق المتغيرة على أرض الواقع.

التعاون المضاعف

نعمل مع جميع من هم على استعداد للشراكة معًا لمتابعة مناهج عملية للمشاكل المستعصية.

رابعًا: التزامنا بالمبادئ الإنسانية

في مؤسسة التمويل الدولية، المبادئ الإنسانية ليست مُثلًا عليا، بل هي جوهر عملياتنا. نحن مدفوعون بالتزامنا بإنقاذ الأرواح، وحماية الكرامة، ونشر الأمل في أكثر بيئات العالم تعقيدًا وخطورة.

نسترشد بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال. هذه القيم ليست مجردة؛ إنها تُشكل كل قرار نتخذه وكل إجراء نقوم به.

نخدم الناس بناءً على الضرورة فقط، دون تمييز أو تحيز. ولاؤنا الوحيد هو لأولئك الذين يعانون ويحتاجون، بغض النظر عن هويتهم أو ظروفهم. وبينما لا ننحاز إلى أي طرف، فإننا نُنسق عملياتنا بشكل عملي مع جميع الأطراف لتجنب الصراع، وتقليل الخسائر، وتعظيم الأثر.

لا يتجسد هذا الالتزام في أقوالنا فحسب، بل في عملنا أيضًا - في كل مستودع نبنيه، وكل شاحنة نرسلها، وكل حياة نسعى جاهدين لحمايتها.

خامسًا: إطار عمل تأثير مؤسسة التمويل الدولية

المشكلة:

يعاني المدنيون في غزة من حرمان شديد. وقد انهارت القنوات الإنسانية التقليدية تحت وطأة العمليات القتالية المستمرة، والتحويل المنهجي للمساعدات، وتقييد الوصول. ونتيجة لذلك، لا يصل جزء كبير من المساعدات إلى الأشخاص الذين تهدف إلى مساعدتهم، مما يؤدي إلى تأجيج اليأس وعدم الاستقرار.

السياق والعوامل الخارجية:

العمليات القتالية: تُعقّد الأعمال العدائية النشطة إيصال المساعدات وحركتها وأمن المواقع.

حماس والمنظمات الإجرامية: تواصل اعتراض المساعدات وفرض الضرائب عليها وإعادة بيعها، مما يقوض الحياد الإنساني.

السياسة الإسرائيلية: تحد المخاوف الأمنية الداخلية والضغط السياسي من الوصول إلى غزة وتدفع إلى سياسة تتجنب المخاطرة تجاه المنظمات الإنسانية.

التصور الدولي: ثقة المانحين تتآكل بسبب نقص الشفافية والتحويل المستمر للمساعدات.

الافتراضات:

يحتاج المدنيون إلى مساعدات إنسانية يمكن الوصول إليها وآمنة ومخزنة بشكل موثوق.

ستسمح السلطات الإسرائيلية بممرات إنسانية محدودة وخالية من الصراع.

يمكن لنموذج غير حكومي ومحايد سياسياً أن يكسب ثقة جميع الأطراف.

سيدعم المانحون النماذج الجديدة إذا أثبتت الشفافية والفعالية.

المدخلات:

تأمين الخدمات اللوجستية والمشتريات وعمليات الموقع عبر أطراف ثالثة موثوقة

تمويل من الجهات المانحة الدولية (دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد الأوروبي، جهات أخرى)

التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي/مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في المناطق من أجل الوصول وتخفيف حدة الصراع

إشراك المنظمات غير الحكومية في تقديم الخدمات

التكنولوجيا للتتبع والإبلاغ في الوقت الفعلي

أطر الحوكمة والتدقيق لضمان الامتثال والمساءلة

الأنشطة:

إنشاء وتشغيل مواقع توزيع مساعدات آمنة ومحايدة (SDS)

تقديم مساعدات معبأة مسبقًا (غذاء، مأوى، نظافة، طبية) مباشرة إلى المدنيين

جمع البيانات حول إيصال المساعدات، والوصول إليها، وملاحظات المستفيدين

مراقبة النتائج والإبلاغ عنها في الوقت الفعلي إلى الممولين وأصحاب المصلحة

المخرجات:

وصول المدنيين إلى المساعدات بأمان دون تدخل

تسليم المساعدات بشفافية وأمان عبر مواقع متعددة في غزة

زيادة كمية وتواتر المساعدات المتاحة للمدنيين

الإبلاغ المستمر عن مقاييس التسليم، والامتثال، وظروف الموقع

النتائج:

تحسين صحة المدنيين وتقليل الاعتماد على مساعدات السوق السوداء

تعزيز الحياد والاستقلال التشغيلي للمنظمات الإنسانية

إعادة بناء ثقة المانحين من خلال نتائج قابلة للقياس ومدققة

الضغط على جميع الأطراف لاحترام المعايير الإنسانية

الأثر:

شريان حياة إنساني فعال في غزة يخفف المعاناة، ويدعم القانون الإنساني الدولي، ويُظهر نموذجًا قابلًا للتطوير لتقديم المساعدات في بيئات معقدة.

6. الخطة التشغيلية قريبة المدى

تعمل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) على بناء نموذج تشغيلي آمن وقابل للتطوير لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان غزة المدنيين مع إرساء الأساس لمرونة المجتمع على المدى الطويل.

ستنشئ GHF مواقع توزيع آمنة (SDS) نموذجية وقابلة للتطوير في جميع أنحاء غزة. بمرور الوقت، ستكون كل موقع توزيع آمن قادرًا على خدمة ما يصل إلى 300,000 فرد، وتوفير المساعدات الأساسية مثل الحصص الغذائية المعبأة مسبقًا، ومياه الشرب، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، وغيرها من الضروريات

الإمدادات الإنسانية. صُممت هذه المواقع لتكون مرنة، مما يسمح بالتوسع السريع أو التكيف بناءً على الاحتياجات المتغيرة والتطورات الميدانية.

لضمان سلامة وسلامة إيصال المساعدات، سيستخدم مقاولو الخدمات اللوجستية من الباطن التابعون لمؤسسة GHF مركبات مدرعة لنقل الإمدادات من وإلى مواقع SDS. سيتم توفير الأمن في الموقع وفي محيطه من قبل متخصصين ذوي خبرة، بمن فيهم أفراد سبق لهم تأمين ممر نتساريم خلال وقف إطلاق النار الأخير. تتمثل مهمتهم في ردع تدخل الشبكات الإجرامية أو الجماعات المسلحة الأخرى التي سعت تاريخيًا إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية أو إعادة توجيهها. والأهم من ذلك، لن تتمركز قوات الدفاع الإسرائيلية في مواقع SDS أو بالقرب منها، مما يحافظ على طبيعة العمليات المحايدة والموجهة للمدنيين.

سيتم توزيع المساعدات بغض النظر عن الهوية أو الأصل أو الانتماء. لن تكون هناك متطلبات أهلية - سيتم تقديم المساعدة بناءً على الحاجة فقط، مع وضع كرامة المجتمع وسلامته كأولويات قصوى

لتوسيع نطاق الوصول وزيادة الكفاءة، تسعى GHF إلى الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لتسهيل نقل وتوزيع مساعداتها من خلال البنية التحتية الآمنة للتوزيع التابعة لها. ستسمح هذه الشراكات للمنظمات الإنسانية بجميع أحجامها بالاستفادة من أطر العمل اللوجستية والأمنية والشفافية الخاصة بـ GHF، مما يضمن وصول مساعداتها إلى المستفيدين المستهدفين دون تحويل أو تأخير. من خلال العمل كشريك لوجستي موثوق به، توفر GHF القدرة التشغيلية والحياد الذي يُكمل مهام مقدمي المساعدات القائمين.

تُدرك GHF أن الأمن ليس ماديًا فحسب، بل هو اجتماعي أيضًا. تعمل GHF وشركاؤها بنشاط على إشراك المجتمعات المحلية لحشد الدعم لعمليات GHF وضمان سلامة منشآتها وموظفيها. يعمل هؤلاء الأبطال كجسور ثقافية ولوجستية، مما يساعد على ضمان المشاركة، وتسهيل توزيع المساعدات، وخلق بيئة محلية واقية للجهود الإنسانية.

بمرور الوقت، ستقوم GHF بتدريب وتوظيف أبطال محليين إضافيين، مما يسمح لعمليات الإغاثة بالتوسع بشكل أعمق في المناطق المحرومة. لا يهدف هذا الجهد إلى حماية وصول المساعدات الإنسانية فحسب، بل إلى تمكين قادة المجتمع التقليديين أخلاقيًا من إعادة إرساء نفوذ بناء يدعم الاستعادة العضوية للمجتمعات المحلية

مع استقرار عمليات SDS، يمكن أن تصبح مراكز لمزيد من المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية التي ترغب في التواجد بالقرب منها. في مثل هذه الحالة، ستستكشف GHF إمكانية توفير سكن آمن، وحمامات، ودورات مياه، ومساحات عمل للمنظمات غير الحكومية من أجل توسيع نطاق الخدمات المقدمة للسكان المحليين بما يتجاوز الإغاثة الفورية.

من خلال الجمع بين الأمن المادي، والقيادة المجتمعية، وتعاون المنظمات غير الحكومية، والعمليات غير المنحازة، تقدم GHF نموذجًا مرنًا وقابلًا للتكيف لتقديم المساعدات - نموذج يخدم سكان غزة بشكل مباشر.

٧. التزامنا بالشفافية والمساءلة

في GHF، نؤمن بأنه يجب قياس الفعالية، لا افتراضها. لهذا السبب، سندمج أطرًا صارمة للرصد والتقييم في كل برنامج نديره. ستتتبع هذه الأنظمة ما نقدمه وتأثيره، مما يضمن أن تكون جهودنا مدفوعة بالبيانات، وليس بالافتراضات. سنجمع التعليقات في الوقت الفعلي من المستفيدين، ونراقب النتائج مقابل مؤشرات أداء واضحة، ونستخدم هذه البيانات لتحسين عملياتنا باستمرار.

لاستكمال هذه الصرامة الداخلية، نحن بصدد التعاقد مع واحدة من أكثر شركات التدقيق والضمان احترامًا في العالم، لتوفير إشراف مستقل من طرف ثالث على ممارساتنا المالية والتشغيلية. ستضمن مشاركتهم إمكانية تتبع كل دولار، وتدقيق كل عملية، والتحقق من كل نتيجة. كما نجري نقاشًا مع ديلويت أيضًا

سيعكس هذا النهج ذو المستويين - التقييم الداخلي القوي المقترن بالتحقق الخارجي المستقل - التزامنا العميق بالشفافية والمساءلة. لن نكتفي بالإبلاغ عن نتائجنا، بل سنثبتها.

المستشار القانوني العام

تفخر GHF بإجراء مناقشات مع إحدى شركات المحاماة البارزة في العالم لتكون مستشارتنا الخارجية (المشاركة جارية ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد). تتمتع الشركة بخبرة عميقة في القانون الدولي، وحوكمة المنظمات غير الربحية، والامتثال للمنظمات الإنسانية.

ستساعد الشركة GHF في إنشاء أساس قانوني عالمي المستوى - مما يضمن أن عملياتنا وعقودنا وشراكاتنا وبروتوكولات الامتثال لدينا تلبي أعلى المعايير الأخلاقية والقانونية. يعزز استشارتهم قدرتنا على العمل بنزاهة وشفافية ومساءلة على كل مستوى من مستويات مهمتنا.

البنية التحتية المالية

تحافظ GHF على علاقات مصرفية ومالية آمنة مع Truist Bank وJP Morgan Chase، وهما من أكثر المؤسسات المالية احترامًا في العالم. لم يتم اختيار هذين البنكين بالصدفة - لقد تم اختيارهما عمدًا لسمعتهما الممتازة، وبصماتهما العالمية، وتاريخهما الطويل من النزاهة والاستقرار

أثبت بنك ترويست التزامه بالجهود الإنسانية وجهود الإغاثة من الكوارث، ولا سيما تخصيص 725 مليون دولار لمبادرات التعافي في غرب ولاية كارولينا الشمالية في أعقاب إعصار هيلين. ومن خلال مؤسسة ترويست التابعة له، دخل البنك أيضًا في شراكة مع مركز العمل الخيري في حالات الكوارث لتقديم أكثر من 20 مليون دولار من المنح لدعم التعافي من الكوارث على المديين المتوسط ​​والطويل.

استجاب بنك جي بي مورغان تشيس للأزمات الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التزام خيري بقيمة 10 ملايين دولار لدعم المدنيين النازحين خلال أزمة أوكرانيا، حيث قدم صندوق التنمية العالمي

المأوى المؤقت والمساعدات الطارئة. تتيح عملياتهم العالمية واستراتيجيات تمويلهم المرنة استجابات في الوقت المناسب في بيئات عالية المخاطر، مما يجعلهم مناسبين بشكل طبيعي لحجم وطموح GHF.

نحن ندرك أن الاستجابة الإنسانية الفعالة لا تتطلب السرعة والمرونة فحسب، بل تتطلب أيضًا مساءلة مالية صارمة. يضمن العمل مع Truist وJP Morgan أن يتم التعامل مع أموالنا من قبل مؤسسات موثوقة في جميع أنحاء العالم ولديها البنية التحتية اللازمة لدعم عملياتنا المالية المعقدة ومتعددة الجنسيات. تسمح شبكاتهم العالمية وأنظمة الامتثال المتقدمة وبروتوكولات الأمان القوية لـ GHF بإدارة مساهمات المانحين بثقة ودقة.

كما هو الحال مع كل عنصر من عناصر GHF، يعكس اختيارنا للشركاء الماليين التزامنا الراسخ بالتميز. عندما تكون الأرواح على المحك، فلن يكون هناك سوى الأفضل.

Swiss GHF

تعمل مؤسسة GHF أيضًا على إنشاء فرع لها في سويسرا لمخاطبة الجهات المانحة التي تفضل المشاركة خارج الهيكل الأمريكي. سيعكس مجلس إدارة مؤسسة GHF السويسرية وفريقها التنفيذي عن كثب مجلس إدارة مؤسسة GHF الأمريكية، وسيلتزمون بنفس المبادئ والرسالة والقيم المفصلة أعلاه. لدى مؤسسة GHF السويسرية التزام شفهي من جولدمان ساكس بإنشاء حساب مصرفي لهذا الفرع، والذي من المقرر إكماله قريبًا.

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1. تمويل الوجبات

يغطي المشتريات والأمن والخدمات اللوجستية والتوزيع في الموقع للحصص الجاهزة للأكل.

يغطي مبلغ 65 دولارًا أمريكيًا 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، يتم توصيلها مباشرة إلى مدني معرض للخطر - مما يعكس تكلفة قدرها 1.3 دولار أمريكي لكل وجبة تحتوي على 1750 سعرة حرارية² (بما في ذلك الطعام والخدمات اللوجستية الشاملة والأمن).

٢ فيما يلي تفاصيل التكلفة: ٠٫٥٨ دولار أمريكي لكل وجبة لشراء السلع، و٠٫٦٧ دولار أمريكي للنفقات اللوجستية والأمن والتوزيع وغيرها من النفقات العامة. يتوافق هذا الهيكل مع معايير الصناعة - تتراوح المشتريات عمومًا من ٠٫٥٠ دولار أمريكي إلى ٠٫٨٠ دولار أمريكي لكل وجبة، بينما يغطي ٦٠-٨٠ بالمائة من إجمالي إنفاق العمليات الإنسانية عادةً اللوجستيات والتكاليف ذات الصلة.

2. التبرع بمواد عينية

شحن المواد الغذائية أو الطبية أو المأوى أو إمدادات المياه والصرف الصحي؛ تقوم مؤسسة غزة الإنسانية بتعبئتها ونقلها وتوزيعها بشكل آمن.

حاوية أرز مدعم أو زهرة.

3. الشراكة عبر منظمة غير حكومية قائمة

تمويل منظمة غير حكومية من اختيارك تلتزم بتوجيه مساعداتها عبر مؤسسة غزة الإنسانية. نتولى الخدمات اللوجستية من ميناء أشدود - أو الدخول الآمن في كرم أبو سالم إذا كانت المنظمة غير الحكومية تشحن مباشرة إلى SDS.

الخلاصة

تمثل مؤسسة غزة الإنسانية نموذجًا عمليًا للمشاركة الإنسانية في مواجهة معاناة غير مسبوقة - نموذج متجذر في الواقع، مبني على الشفافية، ويقوده خبراء في القطاع. مع فريق متمرس، وبنية تحتية قوية، والتزام لا يتزعزع بكرامة الإنسان، فإن مؤسسة غزة الإنسانية مستعدة لتلبية احتياجات اليوم مع تشكيل إمكانات الغد.

الملحق - السير الذاتية الكاملة للقيادة

مجلس الإدارة

نيت موك

يُعد نيت موك قائدًا عالميًا معترفًا به في مجال الابتكار الإنساني والاستجابة لحالات الطوارئ، ويتمتع بخبرة عميقة في بناء عمليات مرنة وقابلة للتوسع في بيئات عالية المخاطر. بصفته الرئيس التنفيذي لمنظمة وورلد سنترال كيتشن (WCK)، حوّل نيت المنظمة من جهد إغاثة غذائية شعبي إلى منظمة غير حكومية عالمية الانتشار تعتمد على الخدمات اللوجستية للاستجابة للكوارث. وتحت قيادته، توسعت منظمة وورلد سنترال كيتشن لتشمل أكثر من 60 دولة، حيث قدمت أكثر من 60 مليون وجبة استجابةً للأعاصير والزلازل وأزمات اللاجئين ومناطق الصراع - متجاوزةً في كثير من الأحيان المنظمات الأكبر حجمًا نظرًا لسرعتها التشغيلية ونموذجها الذي يضع المجتمع في المقام الأول.

قاد السيد موك العمليات الميدانية في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وانتشر شخصيًا في الخطوط الأمامية للأزمات التي تراوحت بين إعصار دوريان في جزر البهاما وغزو روسيا لأوكرانيا. كان نيت رائدًا في نهج WCK "المستجيب الأول للأغذية"، حيث جمع بين الخدمات اللوجستية للقطاع الخاص والمطابخ التي يقودها الطهاة وتعبئة المجتمع

إلى جانب العمليات، يُعد نيت محاورًا شغوفًا ومناصرًا. تدرب على صناعة الأفلام، وأنتج أفلامًا وثائقية وحملات سرد قصصي للأمم المتحدة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مستخدمًا وسائل الإعلام لتحفيز المشاركة العامة ودعم الممولين. مهاراته الفريدة - سرد القصص، والسرعة

إن قدرته على إدارة العمليات وبناء التحالفات يجعله عضوًا لا يُقدر بثمن في مجلس الإدارة، مما يضمن بقاء GHF نشطة، ومتمحورة حول الناس، ومرئية عالميًا.

لويك هندرسون

لويك هندرسون، محامٍ، هو خبير قانوني وتجاري يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الممارسة الخاصة والأدوار الداخلية، بما في ذلك شركات فورتشن 500. يتخصص السيد هندرسون في مسائل المعاملات المعقدة، وهيكلة الأعمال والحوكمة، لا سيما في البيئات شديدة التنظيم، وقد عمل في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والقطاع العام. يحمل السيد هندرسون درجتي دكتوراه في القانون (JD) وماجستير في إدارة الأعمال (MBA).

رايسا شاينبرغ

يركز عمل رايسا على قضايا السياسة والتنظيم المتعلقة بالأصول الرقمية. قبل انضمامها إلى فريق السياسة العامة الأصلي الخاص بـ Libra في فيسبوك للعمل على سياسة blockchain، أمضت عقدًا من الزمن في العمل على الأمن القومي والسياسة الاقتصادية مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية. عملت رايسا في مكتب مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بوزارة الخزانة وفي مجلس الأمن القومي الأمريكي كمديرة للتجارة الدولية والاستثمار. تشمل خبرتها في مجال السياسة العمل في مجال التمويل غير المشروع والعقوبات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتجارة الدولية، والوصول إلى الأسواق. ساعدت في تعزيز مبادرات السياسة مثل اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، والمشاركة الدولية حول معايير السلوك في الفضاء الإلكتروني والأمن السيبراني. عملت رايسا على بناء شراكات استراتيجية نيابة عن الحكومة الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفي المكسيك وروسيا. منذ مغادرتها الحكومة الفيدرالية، عملت رايسا مع شركات تكنولوجيا صغيرة وكبيرة وشركات أمريكية متعددة الجنسيات كبرى في تحديات السياسة العالمية البارزة والاتصالات الاستراتيجية.

جوناثان فوستر

جوناثان إف. فوستر هو المؤسس والمدير الإداري لشركة كارنت كابيتال بارتنرز ذ.م.م.، وهي شركة استشارية في مجال عمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات إدارة الشركات، والاستثمار في الأسهم الخاصة. أمضى جون عقدًا من الزمان في لازارد، حيث ركز بشكل أساسي على العمل الاستشاري في عمليات الدمج والاستحواذ، وفي النهاية كمدير إداري. وقد كان عضوًا في أكثر من 50 مجلس إدارة، بما في ذلك شركات مدرجة في قائمة فورتشن 500، وشركات خاصة، وشركات مشاركة في عمليات إعادة الهيكلة. شغل فوستر منصب الرئيس والمدير الرئيسي، وفي لجان مجلس الإدارة الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى اللجان الخاصة ولجان المعاملات وخلافة الرئيس التنفيذي. كما ترأس لجنتي تدقيق في قائمة فورتشن 500. وكان أيضًا شاهدًا خبيرًا في دعاوى الشركات لحوالي 60 قضية. بخبرة تمتد لعقود، كتب فوستر وتحدث، ونُقل عنه كثيرًا حول مواضيع الحوكمة والتمويل، وألقى محاضرات ضيفًا في جامعات مختلفة. يعيش جون في مدينة نيويورك مع زوجته وكلبه الذهبي؛ ولديه طفلان بالغان القيادة التنفيذية

جيك وود - المدير التنفيذي

جيك وود هو جندي مخضرم في سلاح مشاة البحرية، وحائز على جوائز، ورائد أعمال اجتماعي حائز على جوائز، وخبير معترف به عالميًا في قيادة الأزمات. بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تيم روبيكون لفترة طويلة، قاد جيك المنظمة من مفهومها إلى منظمة غير ربحية تضم أكثر من 180,000 متطوع من قدامى المحاربين، وأعاد تعريف شكل الخدمة بعد الخدمة العسكرية. كان رائدًا في دمج قدامى المحاربين في الأدوار الإنسانية، مما أدى إلى إنشاء نموذج قابل للتطوير للاستجابة للكوارث يربط بين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

نفذ فريق روبيكون أكثر من 1300 عملية نشر - من زلزال هايتي والتعافي من إعصار بورتوريكو إلى احتواء حرائق الغابات والاستجابة لجائحة كوفيد-19

وهو أيضًا مؤسس Groundswell، وهي منصة SaaS مدعومة برأس مال استثماري، تُعيد ابتكار تبرعات الموظفين من خلال صناديق يديرها المانحون. من خلال مشاريعه، جمع جيك أكثر من 400 مليون دولار من رأس المال الخيري ورأس المال الاستثماري. وقد جعلته مذكراته المنشورة، Once A Warrior، وظهوره الإعلامي المنتظم، صوتًا مؤثرًا في المحادثات الوطنية حول القيادة والمرونة والتأثير. في GHF، يضع جيك الرؤية الاستراتيجية ويقود جميع عمليات التنفيذ التشغيلي، وإشراك الممولين، والتنسيق بين الوكالات.

جون أكري - رئيس البعثة

جون أكري هو ممارس إنساني كبير يتمتع بخبرة ميدانية عالمية تزيد عن عقدين في الاستجابة للكوارث، وبرامج تحقيق الاستقرار، والتنسيق المدني العسكري. وقد شغل منصب رئيس فريق في عقود حكومية أمريكية تُقدر قيمتها بأكثر من 45 مليون دولار، مع إشراف على أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. تشمل خبرته التشغيلية مساعدة اللاجئين، وتنسيق سلسلة التوريد، والتعافي بعد الكوارث، ودعم التحول السياسي

أمضى جون جزءًا كبيرًا من حياته المهنية مع مكتب المساعدة الخارجية الأمريكية للكوارث (OFDA) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بما في ذلك عمليات الانتشار في المناطق المتضررة من النزاعات كجزء من فرق الاستجابة للمساعدة في حالات الكوارث (DART). وقد نسق العمليات اللوجستية والإغاثة خلال حالات الطوارئ المعقدة - بما في ذلك مناطق الحرب النشطة والكوارث الطبيعية - وعمل بشكل وثيق مع الحكومات المضيفة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية.

وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة الدولية ودرجة البكالوريوس في الصحافة ودراسات الإعلام، وهو مزيج مكّنه من صياغة برامج عالية التأثير مع التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة من مبنى الكابيتول إلى عيادات المخيمات. في GHF، يتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ نموذج موقع التوزيع الآمن (SDS)، وإدارة الفرق الميدانية، وبناء شراكات تشغيلية لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بسرعة وأمان.

ديفيد بيرك - الرئيس التنفيذي للعمليات

ديفيد بيرك خبير في العمليات الاستراتيجية يتمتع بخلفية متميزة في إدارة المنظمات غير الربحية والنطاق التنظيمي. انضم ديفيد، وهو من قدامى المحاربين في سلاح مشاة البحرية، إلى فريق روبيكون في مراحله الأولى ولعب دورًا محوريًا في صعودها كواحدة من أكثر المنظمات غير الحكومية ابتكارًا في مجال الاستجابة للكوارث في العالم. بصفته رئيسًا لمسؤولي البرامج، قاد فريقًا متعدد الوظائف مسؤولاً عن تقديم البرامج لأكثر من 1.7 مليون مستفيد عبر عشرات الأزمات المحلية والدولية.

تشمل خبرة ديفيد إدارة الميزانية، والامتثال التشغيلي، والتصميم التنظيمي، وقياس الأداء. قام ببناء وإشراف أنظمة الرصد والتقييم المعقدة، وتبسيط سير العمل اللوجستي، وتطوير أطر حوكمة مكنت من النمو السريع دون المساس بالسيطرة. خلال فترة عمله، ساعد المنظمة على التوسع إلى أكثر من 50 مليون دولار من الإيرادات والحفاظ على أفضل نتائج تقارير الجهات المانحة والتدقيق في فئتها

بالإضافة إلى براعته التشغيلية، عمل ديفيد في مجالس إدارة منظمات غير ربحية، وقدم المشورة للمنظمات غير الحكومية الناشئة بشأن الحوكمة والتوسع والامتثال. في مؤسسة التمويل الدولية، يتولى ديفيد مسؤولية بناء جميع الأنظمة الداخلية والإشراف عليها، بما في ذلك المالية والموارد البشرية والمشتريات وأمن المعلومات. وتتمثل مهمته في ضمان تنفيذ مهمة مؤسسة التمويل الدولية من خلال عمليات منضبطة، ونتائج قابلة للقياس، ومساءلة صارمة.

المجلس الاستشاري

بيل أ. ميلر

يتمتع بيل ميلر بخبرة تزيد عن 35 عامًا في قيادة عمليات الأمن الدولي لكل من الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية. بصفته مدير العمليات الإقليمية في الأمم المتحدة، أشرف على جهاز الأمن العالمي الذي يحمي الأفراد والأصول والعمليات في جميع القارات، بما في ذلك مناطق الصراع عالية الخطورة. وشملت مهامه استراتيجية الأمن الميداني، وإدارة الأزمات، وحل النزاعات العملياتية بين المنظمات غير الحكومية، وبعثات حفظ السلام، والحكومات المضيفة

قبل انضمامه إلى الأمم المتحدة، شغل السيد ميلر منصب أعلى ضابط إنفاذ قانون مدني في السلك الدبلوماسي الأمريكي. وتولى مهام حاسمة في العراق وباكستان والفلبين ومصر، حيث أشرف على عمليات الإجلاء في حالات الطوارئ وعمليات مكافحة الإرهاب وحماية كبار المسؤولين. وتؤكد قيادته خلال الربيع العربي في القاهرة وفترة عمله كضابط أمن إقليمي في القدس قدرته على إدارة المخاطر التشغيلية في الشرق الأوسط في ظل ضغوط جيوسياسية شديدة.

السيد ميلر، ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية وعضو كبير في الخدمة الخارجية، حاصل على جائزة وزارة الخارجية للشجاعة، من بين العديد من الجوائز الأخرى. وتضمن خبرته العميقة أن عمليات GHF مبنية على أطر عمل مثبتة للسلامة والامتثال القانوني والسلوك الأخلاقي، حتى في البيئات غير المتساهلة.

الفريق مارك سي. شوارتز (متقاعد)

يتمتع الفريق مارك سي. شوارتز بخبرة تزيد عن 30 عامًا في الجيش الأمريكي، وهو أحد أكثر القادة العسكريين الأمريكيين احترامًا الذين عملوا في السياق الإسرائيلي الفلسطيني. ومؤخرًا، شغل منصب منسق الأمن الأمريكي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو دور تطلب دبلوماسية استثنائية، وإدارة ائتلافية، وفطنة استراتيجية. وبهذه الصفة، قاد الفريق شوارتز جهودًا أمنية متعددة الأطراف في مسرح عمليات حساس سياسيًا ومعقدًا عملياتيًا، حيث عمل مباشرة مع جيش الدفاع الإسرائيلي، وقوات الأمن الفلسطينية، ومسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، والجهات الفاعلة الإقليمية.

في السابق، بصفته قائدًا لقيادة الانتقال الأمني ​​المشتركة - أفغانستان، أدار شوارتز جهودًا بمليارات الدولارات لتدريب قوات الأمن الأفغانية ودعمها. وشملت مسؤولياته المشتريات، وتطوير البنية التحتية، والخدمات اللوجستية كبيرة الحجم في منطقة حرب، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على حجم ونطاق عمليات المساعدات الإنسانية التي تقوم بها مؤسسة الهلال الأحمر العالمي

كما خدم في قيادة حلف شمال الأطلسي، والقيادات الأمريكية المشتركة، ومناصب التخطيط على مستوى مسرح العمليات، حيث صقل خبرته في التنسيق بين الوكالات والتكامل المدني العسكري. يحمل الفريق شوارتز درجات علمية متقدمة في المالية والاستراتيجية من جامعة ولاية أيداهو وكلية الحرب البحرية. في مؤسسة الغذاء العالمي، يتمثل دوره في ضمان الانضباط التشغيلي، والتنسيق الفعال بين الحكومات، والتنفيذ المبدئي وسط حالة عدم اليقين.

ديفيد بيزلي (سيتم الانتهاء منه)

شغل السيد بيزلي، الحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا، مؤخرًا منصب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، بعد أن رشحته إدارتان رئاسيتان من حزبين مختلفين، وعُيّن في هذا المنصب في البداية عام 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، واستمر في منصبه حتى أبريل 2023.

تحت قيادة السيد بيزلي، أصبح برنامج الغذاء العالمي أكبر منظمة إنسانية في العالم، حيث ساعد أكثر من 160 مليون شخص في عام 2022 وحده، وجمع أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

في عام 2020، حصل السيد بيزلي على جائزة نوبل للسلام نيابةً عن برنامج الأغذية العالمي لجهوده في تقديم المساعدة الغذائية في مناطق النزاع ومنع استخدام الغذاء كسلاح في الحرب والصراع. وفي خطاب قبوله الجائزة الذي ألقاه في أوسلو في 10 ديسمبر 2021، صرح السيد بيزلي قائلاً: "من خلال العمل مع 115 مليون شخص في 80 دولة، يومًا بعد يوم، اكتسب رجال ونساء برنامج الأغذية العالمي منظورًا فريدًا. لقد تعلمنا أن هناك ثراءً كبيرًا في أولئك الذين يُنظر إليهم، في أعين العالم، على أنهم "فقراء". والكثير منا ممن يُعتبرون "أغنياء" هم في الواقع فقراء في الأمور الأكثر أهمية." كما حصل السيد بيزلي على جائزة جون إف كينيدي لمحات الشجاعة لموقفه من العلم الكونفدرالي، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى. تخصص في علم الأحياء الدقيقة في جامعة كليمسون وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ساوث كارولينا. كما كان زميلًا ودرّس في كلية كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد وهو متزوج من ماري وود باين، وهو أب لأربعة أطفال وثلاثة أحفاد