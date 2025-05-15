أبو عبيدة يبارك عملية سلفيت وحماس تدعو لتصعيد المقاومة

بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، عملية إطلاق النار التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة وأدت إلى مقتل مستوطنة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة، "نبارك عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت قرب بلدة بروقين غرب سلفيت التي نفذها أشاوس شعبنا في الضفة الغربية، وندعو جماهير شعبنا للانتفاض في وجه الاحتلال دفاعاً عن أقصاهم، ومجابهةً للعدوان على الضفة ومخيماتها، ونصرةً لأهلهم في غزة الصامدة".

من جانبها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية بـ"البطولية"، مؤكدة أنها تأتي "ردًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة في غزة والضفة، والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى والمقدسات".

وأضافت الحركة أن "العملية تعكس نبض الضفة الحقيقي، وتمثل امتدادًا لروح المقاومة المتجذرة في أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية إلى تصعيد العمليات في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والتوحد خلف خيار المقاومة.