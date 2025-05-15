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الأسرة مسحت من السجل المدني ... استشهاد الصحافي حسن سمور وعدد من أفراد عائلته

استشهاد الصحافي حسن سمور وعدد من أفراد عائلته
استشهاد الصحافي حسن سمور وعدد من أفراد عائلته

الرسالة نت

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم عن استشهاد الصحافي الميداني حسن سمور وزوجته وثلاثة من أبنائه جراء قصف طائرات وراجمات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في منطقة شرق خانيونس بجنوب قطاع غزة.

وجاء استهداف منزل سمور ضمن مجمل موجة القصف التي شهدتها خان يونس منذ فجر اليوم، وأسفرت عن ارتقاء 57 شهيدًا من مدنيين بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجراح متفاوتة.

وفي حادثٍ مأسوي يُضاف إلى مأساة العائلات الفلسطينية، أفادت دائرة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بأن عائلة سمور قد “مسحت” من السجل المدني نتيجة الانهيار التام لمنزلهم، مما أعاق عملية التعرّف على الجثث.

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