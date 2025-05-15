حماس في ذكرى النكبة الـ77: الصمود والمقاومة أفشلا كل مخططات الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحافي لها اليوم أن الذكرى السابعة والسبعون للنكبة تأتي في ظل تصعيد وحشي من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تواصل حرب إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس المحتلة منذ ما يقرب من عامين. وأشارت الحركة إلى أنّ الضغوط الغربية والأمريكية لم تُفلح في كسر إرادة الفلسطينيين، وأنّ تلاحم الشعب مع مقاومته أسقط جميع مخططات العدو، ورسخ الثقة في قدرة شعبنا على دحر الاحتلال وتحقيق التحرير والعودة.
وجددت حماس ترحيها بشهداء الشعب من قادة ومجاهدين ارتقوا في معركة «طوفان الأقصى» وفي جميع ساحات المواجهة، معتبرةً دماءهم «منارةً لكلّ الأحرار ووقودًا لصمودنا المستمر».
وأكدت الحركة في بيانها ثمانية بنودٍ رئيسية:
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عدم شرعية الاحتلال: رفض أي حق للاحتلال على أرضنا، ومواصلة المقاومة حتى إقامة الدولة الفلسطينية الكاملة السيادة وعاصمتها القدس.
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الوحدة الوطنية: الدعوة لتوحيد الصف الفلسطيني على استراتيجية نضالية مشتركة استثمارًا في الالتفاف الشعبي والدعم العالمي لقضيتنا.
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انحياز دولي مفضوح: تحميل الولايات المتحدة والدول الغربية مسؤولية جرائم الاحتلال ومستوى الانحياز الذي يبرر الحرب ضد غزة.
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القدس ركيزة الصراع: تأكيد السيادة الفلسطينية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى، ورفض أي محاولة لطمس هويتهما.
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اللاجئون وحق العودة: رفض أي مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ودعم دور الأونروا ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاههم.
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تحرير الأسرى: مواصلة حملات الضغط الدولية والإقليمية للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
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رفض التطبيع: اعتبار تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل خيانة لمصالح الأمة، ودعوة تلك الدول إلى مراجعة مسارها.
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التضامن العربي والإسلامي: الإشادة بمواقف لبنان واليمن والعراق ودعوة الشعوب والفعاليات العالمية لمواصلة الدعم حتى توقف العدوان على غزة.