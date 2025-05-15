حماس في ذكرى النكبة الـ77: الصمود والمقاومة أفشلا كل مخططات الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان صحافي لها اليوم أن الذكرى السابعة والسبعون للنكبة تأتي في ظل تصعيد وحشي من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تواصل حرب إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة والضفة والقدس المحتلة منذ ما يقرب من عامين. وأشارت الحركة إلى أنّ الضغوط الغربية والأمريكية لم تُفلح في كسر إرادة الفلسطينيين، وأنّ تلاحم الشعب مع مقاومته أسقط جميع مخططات العدو، ورسخ الثقة في قدرة شعبنا على دحر الاحتلال وتحقيق التحرير والعودة.

وجددت حماس ترحيها بشهداء الشعب من قادة ومجاهدين ارتقوا في معركة «طوفان الأقصى» وفي جميع ساحات المواجهة، معتبرةً دماءهم «منارةً لكلّ الأحرار ووقودًا لصمودنا المستمر».

وأكدت الحركة في بيانها ثمانية بنودٍ رئيسية: