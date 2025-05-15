منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ينعي الشهيد الصحفي حسن سمور

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اليوم الزميل الصحفي بإذاعة صوت الأقصى، حسن سمور، الذي ارتقى شهيداً جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس، ما أسفر أيضاً عن استشهاد جميع أفراد أسرته.

وأوضح المنتدى أن استشهاد سمور وعائلته يرفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 216 صحفيًا، في حصيلة مروّعة تعكس خطورة الاعتداءات المستمرة على الإعلاميين أثناء تأديتهم واجبهم المهني في نقل معاناة الشعب الفلسطيني.

وأعرب المنتدى في بيانه عن اعتزازه بتضحيات “فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا لفلسطين بدمائهم”، مجدداً العهد بالسير على دربهم في نقل الحقيقة رغم الظروف القاسية.

كما استنكر منتدى الإعلاميين الصمت الدولي والعجز المتكرر عن توفير الحماية اللازمة للصحفيين الفلسطينيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تطبيق القوانين والمواثيق الإنسانية والدولية التي تكفل سلامة الصحفيين وضمان حرياتهم في مناطق الصراع.