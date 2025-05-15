وزارة الصحة في غزة تحذّر من كارثة تهدد حياة الأطفال الخدج في أقسام الحضانات

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تدهور خطير في أوضاع الأطفال الخدج (المولودين قبل الأوان) في أقسام الحضانات، جراء النقص الحاد في الأجهزة الطبية وظروف الحصار المستمرة.

وأوضحت الوزارة أن سوء التغذية ونقص الوقود أدّيا إلى ارتفاع ملحوظ في نسب الولادات المبكرة، حيث يعاني معظم هؤلاء الأطفال من مضاعفات صحية خطيرة تتطلب أجهزة تنفس اصطناعي وحضانات مخصصة.

وأشارت إلى أن قسم العناية المركزة للخدّج يفتقد اليوم لأغلب أجهزة الحضانات وأجهزة التنفس وموصلات الأكسجين، في ظل ضغط هائل على الأسرة المتاحة. وتعتمد أقسام الحضانات بكاملها على مولدات كهربائية مهدّدة بالتوقف في أي لحظة بسبب انعدام السولار اللازم لتشغيلها.

وحذّرت الوزارة من أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يعرّض حياة الأطفال الخدج لخطرٍ داهم، وقد يؤدي إلى تفاقم المضاعفات أو حتى فقدان الأرواح.

وطالبت وزارة الصحة جميع الجهات الإنسانية والمنظمات الصحية بالتدخل الفوري لتوفير:

الأجهزة الطبية اللازمة (حضانات، أجهزة تنفس، موصلات أكسجين)

كميات كافية من الوقود للمولدات

حليب الأطفال الخدج والمكملات الغذائية

دعم الوفود الطبية المتخصصة

وأكدت أن معالجة هذه الأزمة العاجلة ضروري لإنقاذ حياة أطفالٍ لم يتمكنوا من إتمام مراحل نموهم الطبيعية، محذرةً من أن التأخير في الاستجابة قد يُكلّف أرواحًا بريئة