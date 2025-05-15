الإعلام الحكومي: باستشهاد حسن سمور يرتفع عدد شهداء الصحفيين إلى 216

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الصحفيين الذين استُشهدوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ارتفع إلى 216 شهيداً صحفياً، وذلك عقب اغتيال الصحفي الميداني حسن مرزوق سمور، مذيع ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى، في قصف استهدف منزله فجر اليوم شرق محافظة خان يونس جنوبي القطاع، والذي أسفر أيضاً عن مقتل أفراد من أسرته.

وأوضح البيان أن هذا القصف يأتي كجزء من استهداف ممنهج يتعرض له الإعلاميون الفلسطينيون في أداء واجبهم المهني، مجدّداً إدانة المكتب الإعلامي الحكومي لهذا الفعل الإجرامي.

ودعا البيان الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الهيئات الصحفية العالمية إلى:

إدانة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

ملاحقة مجرمي الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

الضغط العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين في قطاع غزة.

كما حمّل البيان مسؤولية هذه الجريمة كاملةً للاحتلال الإسرائيلي، وللإدارة الأمريكية والدول التي تموّله وتشارك في عدوانه، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

وختم المكتب الإعلامي بالدعاء لروح الشهيد حسن سمور وكل الزملاء الصحفيين الشهداء بالرحمة والرضوان، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، والصبر والسلوان لذويهم ولأسرة الإعلام الفلسطينية.