خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة بعد استهداف بنيته التحتية

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى غزة الأوروبي خرج بالكامل عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في بنيته التحتية وتعطيل تقديم الرعاية الطبية الحيوية للجرحى والمرضى.

وأفادت الوزارة بأن القصف المتكرر ألحق أضرارًا كبيرة بخطوط الصرف الصحي، وتسبب في تضرر الأقسام الداخلية وتدمير الطرق المؤدية إلى المستشفى، مما جعل من الصعب على الطواقم الطبية والمرضى الوصول إليه بأمان.

وأوضحت أن توقف المستشفى عن العمل أدى إلى انقطاع خدمات جراحة الأعصاب وجراحة الصدر ومركز القسطرة القلبية وجراحات القلب والأوعية الدموية والعيون، وهي خدمات تخصصية لا تتوفر إلا في هذا المرفق الطبي.

كما نبهت الوزارة إلى أن مستشفى غزة الأوروبي كان المستشفى الوحيد الذي يوفر متابعة طبية لمرضى السرطان في القطاع، عقب تدمير مستشفى الصداقة التركي، وأن توقفه سيحرم هؤلاء المرضى من استكمال بروتوكولاتهم العلاجية، مما يفاقم أوضاعهم الصحية الحرجة.

ويُشار إلى أن المستشفى يضم 28 سرير عناية مركزة و12 حضانة أطفال و260 سريرًا مبيتًا و25 سرير طوارئ و60 سريرًا لمرضى الأورام، وهي جميعها مرافق متوقفة عن العمل حاليًا، في وقت يزداد فيه الضغط على القطاع الصحي بسبب استمرار العدوان والحصار.