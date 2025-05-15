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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يزيد قصفه ويعيق وصولنا لإنقاذ المدنيين

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يزيد قصفه ويعيق وصولنا لإنقاذ المدنيين
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يزيد قصفه ويعيق وصولنا لإنقاذ المدنيين

الرسالة نت

 أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد عمليات القصف واستهداف المنازل المأهولة بالسكان، ما يرفع أعداد الشهداء والجرحى يومياً”.

وأضاف بصل أن “إسرائيل تعتمد سياسة تقليص المساحات وإفراغ المناطق المأهولة للضغط على المواطنين وترويعهم”، مشيراً إلى أن “آلاف العائلات باتت تضطر لقضاء ليلتها في العراء والشوارع بعد التهديد بقصف المدارس ومراكز الإيواء التي تأويهم”.

وأشار إلى أن “دوريات الاحتلال تعرقل عمل الدفاع المدني في الوصول إلى مواقع القصف والاستجابة لنداءات المدنيين”، موضحاً أن “تدمير مقدراتنا بشكل ممنهج يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإطفاء في المناطق المستهدفة”.

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غزة الاحتلال قصف الدفاع المدني إبادة

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