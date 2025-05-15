قطع رواتب الأسرى يثير احتجاجات الأهالي في الخليل وطولكرم

نظم أهالي الأسرى الفلسطينيين في مدينة الخليل تظاهرة احتجاجية أمام مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين رفضاً لقرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال. وحاول موظفو الهيئة منع المحتجين من دخول المقر لتقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص، الأمر الذي عكس حجم الغضب الشعبي تجاه هذه الخطوة.

وفي مدينة طولكرم خرج المئات من المواطنين وأهالي الأسرى مساء أمس في مسيرة تضامنية، رافعين لافتات تندّد “بالجريمة الأخلاقية والوطنية” المتمثلة في حرمان المعتقلين من دخلهم الأساسي. وشارك في الاحتجاجات زوجات وأطفال الأسرى الذين عبّروا عن معاناتهم اليومية وتردّدوا بين مطالب إعادة الرواتب فوراً والإجراءات الأمنية التي أفضت إلى قطع رواتب نحو 1612 أسيراً بناءً على توصيات أمنية.

واتهم المحتجون مؤسسة “تمكين” الاقتصادية، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، بممارسة “القهر والإذلال” بحق المحررين، في خطوة اعتبروها تتجاوز الحرمان المادي إلى محاولة الانتقاص من مكانة الأسير الوطني وتحويل قضيته إلى معونات اجتماعية فقط.

وفي ختام الوقفتين الاحتجاجيتين، حمّل الأهالي السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن معاناتهم ومنعوا أي محاولة لإضعاف صمود عائلات الأسرى، داعين الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخّل العاجل لردع هذه الإجراءات وإعادة الحقوق كاملة للأسرى وذويهم.