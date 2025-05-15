217 شهيدًا من الصحفيين في غزة منذ بدء الحرب.. استشهاد الزميل أحمد الحلو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 217 شهيدًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، وذلك بعد استشهاد الصحفي أحمد أنور عبد الهادي الحلو، العامل في مجال التصميم والمونتاج في شبكة قدس الإخبارية.

وأكد المكتب في بيان صحفي صدر عنه (رقم 822)، أن استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال يُعد "جريمة ممنهجة" تهدف إلى طمس الحقيقة ومنع نقل الوقائع من الميدان، مشددًا على أن استمرار عمليات القتل بحق الصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية التي تضمن الحماية للعاملين في الحقل الإعلامي.

ودان المكتب بأشد العبارات هذا الاغتيال الجديد، محملًا الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول الداعمة للعدوان – وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا – المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل القتل بحق الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

كما دعا البيان إلى تحرك عاجل من الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الدولية المختصة لإدانة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، إلى جانب اتخاذ خطوات فاعلة لحماية الصحفيين ووقف استهدافهم.

وفي ختام البيان، تقدّم المكتب الإعلامي الحكومي بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد أحمد الحلو والأسرة الصحفية الفلسطينية، متمنيًا الشفاء العاجل للصحفيين الجرحى، ومجددًا التأكيد على مواصلة توثيق الجرائم بحق الإعلاميين وملاحقة الجناة.