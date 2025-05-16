مدير مستشفى العودة: ليلة دامية في شمال غزة والأوضاع الطبية في تدهور حاد

أكد مدير مستشفى العودة في تل الزعتر شمال غزة أن القطاع الصحي في غزة عاش ليلة دامية بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى استقبال المستشفى لأكثر من 75 جريحًا منذ الليلة الماضية.

وأوضح المدير أن الحصيلة الأولية منذ مساء أمس بلغت أكثر من 100 شهيد و67 مصابًا، مع استمرار ارتفاع الأعداد نتيجة القصف المتواصل.

وأشار إلى توقف معظم الخدمات الطبية في شمال القطاع، باستثناء مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي، مما يزيد من الضغط الكبير على الطواقم الطبية وسط نقص حاد في المعدات والإمدادات.

وأكد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لتوفير ممرات آمنة للطواقم الطبية والإغاثية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل استمرار العدوان وتصاعد الأزمة الإنسانية.