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الدفاع المدني في غزة: مئات العالقين تحت الأنقاض في شمال القطاع

الدفاع المدني في غزة: مئات العالقين تحت الأنقاض في شمال القطاع
الدفاع المدني في غزة: مئات العالقين تحت الأنقاض في شمال القطاع

الرسالة نت

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة في التعامل مع حجم الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمناطق شمال القطاع، والذي بات يهدد حياة كل من يتحرك في تلك المناطق.

وأوضح الناطق أن الطواقم العاملة لم تعد كافية للاستجابة لجميع الاتصالات التي تتلقاها، نظرًا للأعداد الكبيرة من البلاغات عن شهداء ومصابين عالقين تحت الأنقاض، نتيجة القصف العنيف والمكثف الذي يطال الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال أكثر من 50 شهيدًا من منازل استهدفتها طائرات الاحتلال خلال الساعات الماضية. ومع ذلك، أكد أن هناك مفقودين ما زالوا داخل منازل مدمرة لم تستطع الطواقم الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل واستهداف أي حركة في المنطقة.

وأضاف الناطق أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة لإنقاذ العالقين وإخلاء الشهداء، مؤكدًا أن استمرار العدوان الإسرائيلي بهذا الشكل ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتدخل العاجل لوقف العدوان، وتأمين الحماية للطواقم العاملة على الأرض، وتوفير الإمكانيات اللازمة للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

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الاحتلال استهداف الدفاع المدني إبادة شمال القطاع

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