مستوطنون يحرقون 17 مركبة فلسطينية غرب سلفيت وسط تصعيد الاعتداءات بالضفة

أقدم مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الجمعة، على إحراق 17 مركبة تعود لمواطنين فلسطينيين غرب مدينة سلفيت شمال غرب الضفة الغربية، في إطار سلسلة اعتداءات مستمرة تستهدف ممتلكات الفلسطينيين في المنطقة.

ووفق شهود عيان، أُضرمت النيران في المركبات بالقرب من مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت، كما قام المستوطنون بحرق العلم الفلسطيني خلال اقتحامهم أطراف بلدة بروقين غرب المدينة.

في تصعيد خطير مساء الخميس، نصب مستوطنون خيمة في منطقة بين الشعاب والخلايل شمال غرب بلدة بروقين، بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة وشق طرق تنفذها جرافات الاحتلال في محيط المنطقة، ما يشير إلى نوايا للاستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي مدينة الخليل، شن مستوطنون هجمات على مركبات المواطنين الفلسطينيين، متسببين بأضرار مادية، ضمن سياسة الإرهاب المنظم التي تصاعدت مؤخرًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل غياب أي رادع دولي أو محاسبة للمستوطنين، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويهدد بتصعيد التوتر في المنطقة