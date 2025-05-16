الدفاع المدني للرسالة: لا وجود لأي منطقة إنسانية في غزة والاحتلال يوسع نطاق الإبادة



أكد الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن "لا وجود لأي منطقة إنسانية في القطاع على الإطلاق"، مشددًا على أن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع عدوانه ليشمل كافة مناطق غزة دون استثناء".

وقال بصل في تصريح خاص ب"الرسالة نت"، إن "الاحتلال، بقوته النارية الهائلة، بات يسيطر فعليًا على نحو ثلث مساحة القطاع، تشمل أجزاء واسعة من شمال غزة وشرقها، وصولًا إلى جنوبها في مدينة رفح"، مؤكدًا أن هذه السيطرة لا تعني وجود أمان في أي منطقة أخرى.

وأوضح أن "قوة الاستهداف والدمار والقتل التي تمارسها قوات الاحتلال في هذه المرحلة فاقت ما شهدته غزة في المرحلة الأولى من حرب الإبادة"، مشيرًا إلى أن "وتيرة التصعيد زادت بنسبة 200%، من حيث كثافة النيران وحجم التدمير وعدد الشهداء".

وأضاف أن "الطواقم الميدانية للدفاع المدني تواجه صعوبات غير مسبوقة في الوصول إلى مواقع الاستهداف، بسبب كثافة القصف وخطورة المناطق المستهدفة، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات بحق المدنيين ومرافق الإغاثة والإنقاذ".

واختتم الرائد محمود بصل تصريحه بالقول: "ما يجري في غزة ليس مجرد تصعيد عسكري، بل هو تصعيد شامل يستهدف الإنسان والحجر والمستقبل".