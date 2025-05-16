منظمة (هيومن رايتس ووتش) تطالب بوقف الدعم العسكري والدبلوماسي عن (إسرائيل)

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" خطة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأنها إبادة جماعية، مشيرة إلى أن هذه الخطة تشمل تدمير البنية التحتية وحصر السكان الفلسطينيين في مناطق ضيقة للغاية. وأضافت المنظمة أن الاحتلال يمنع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع منذ أكثر من 75 يومًا، ويواصل سياسة التهجير القسري للسكان.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بوقف الدعم العسكري والدبلوماسي المقدم لإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم. ودعت الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية إلى اتخاذ خطوات عملية، مثل تعليق الاتفاقيات التجارية ووقف مبيعات الأسلحة التي توجه إلى إسرائيل.

كما أعربت المنظمة عن دعمها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين دوليًا، بما في ذلك تنفيذ أوامر توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت. وأكدت أن الوضع في غزة يتطلب استجابة دولية فاعلة، خصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.