مجازر الاحتلال في غزة خلال 36 ساعة: 250 شهيدًا وآثار كارثية على الصحة العامة

صرح مدير عام وزارة الصحة في غزة، في لقاء مع الجزيرة مباشر، بأن قطاع غزة يشهد مجازر مروعة أسفرت عن استشهاد 250 مواطنًا خلال 36 ساعة فقط، بينهم 72 شهيدًا منذ ساعات الفجر، 62 منهم في شمال القطاع. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة متطورة ومحرمة دوليًا تستهدف المنشآت المدنية والمستشفيات بشكل ممنهج.

وأضاف أن أكثر من 150 مصابًا وصلوا إلى مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية والعناية المركزة، مشيرًا إلى أن الاستهداف المستمر للمستشفيات يعوق تقديم الخدمات الصحية الأساسية.

وأعرب عن قلقه من رصد زيادة في حالات الأجنة المشوهين نتيجة استخدام الاحتلال لهذه الأسلحة المحرمة، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل حول نوعية الأسلحة المستخدمة.

كما حذر من تفاقم الأزمات الصحية بسبب انعدام الأمن المائي والصرف الصحي، الذي يضيف أعباء جسيمة على القطاع الصحي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية السكان المدنيين.