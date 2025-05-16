الاحتلال يغتال مدير مركز شرطة بيت حانون بغارة جوية شمال قطاع غزة

أعلنت المديرية العامة للشرطة في بيان لها، صباح اليوم، استشهاد المقدم زاهر أيمن عليان، مدير مركز شرطة مدينة بيت حانون، جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة قليبو شمال القطاع.

وأدانت المديرية الجريمة التي اعتبرتها جزءًا من سلسلة استهدافات متكررة لقادة الشرطة وعناصرها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لن تثني جهاز الشرطة عن مواصلة أداء واجباته في إسناد المواطنين، على الرغم من الظروف الصعبة وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت المديرية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة، باعتباره جهاز حماية مدنية محميًا بموجب القانون الدولي.

المديرية جددت تعهدها بالوقوف إلى جانب المواطنين والعمل على تقديم الدعم لهم في مواجهة العدوان المتواصل، مؤكدة أن تضحيات أفرادها لن تذهب سدى