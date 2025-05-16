لجان المقاومة: العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة جريمة حرب وإبادة جماعية

أدانت لجان المقاومة في فلسطين، في تصريح صحفي اليوم، العدوان الإسرائيلي المكثف على شمال قطاع غزة وخان يونس، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، ووصفت الجرائم بأنها امتداد لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 19 شهرًا.

وأشارت اللجان إلى أن قصف المنازل المأهولة بالسكان في شمال القطاع وبلدة القرارة بخان يونس، والذي استهدف مدنيين ونازحين أبرياء، يعكس وحشية الاحتلال وسعيه لتصعيد المجازر بهدف خدمة أجندات سياسية داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبرت لجان المقاومة أن استمرار هذه الجرائم يعكس العقلية النازية والإجرامية لقيادة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة، لوقف العدوان ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

كما دعت اللجان العالم الحر إلى عدم التزام الصمت إزاء الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على إنهاء المحرقة الصهيونية التي تتصاعد بشكل غير مسبوق في قطاع غزة.