رئيس مستشفى الشفاء: القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار بسبب العدوان الإسرائيلي

أكد الدكتور محمد أبو سلمية، رئيس مستشفى الشفاء بمدينة غزة، أن القطاع الصحي في غزة يواجه انهيارًا غير مسبوق نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المكثف والمتواصل للمنشآت المدنية والمناطق السكنية.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات لـ"الرسالة نت" أن النظام الصحي في القطاع يعمل حاليًا بقدرة تقل عن 15% مقارنة بقدرته قبل العدوان، مشيرًا إلى أن الاحتلال أفقد المنظومة الصحية 85% من طاقتها من خلال استهداف المستشفيات والمراكز الصحية بشكل متكرر.

وأشار إلى أن المشافي في غزة وشمال القطاع تعجز عن التعامل مع الأعداد الكبيرة من الإصابات، حيث تصل العشرات من الحالات الحرجة تباعًا يوميًا، في ظل نقص حاد في الأسرّة والمعدات الطبية. وأوضح أن عدد الأسرّة المتوفرة اليوم لا يتجاوز 1980 سريرًا، مقارنة بـ3412 سريرًا كانت متوفرة قبل العدوان.

كما أشار إلى أن أقسام العناية المركزة تعاني من ضغط شديد، حيث تحتاج معظم الإصابات إلى رعاية مكثفة، لكن عدد الأسرّة المتاحة حاليًا لا يتجاوز 127 سريرًا، وهو أقل من نصف العدد السابق، بينما تضاعفت أعداد المصابين الذين يحتاجون للعناية.

وأكد أبو سلمية أن القطاع الصحي يعاني وضعًا كارثيًا ويقترب من الانهيار الكامل، في ظل الاستهداف المتواصل الذي يعصف بكل مقومات الحياة المدنية في غزة. وأضاف أن حجم الاستهداف الإسرائيلي من حيث الكم والنوع يُعد الأخطر والأكبر منذ بداية العدوان، مما يضاعف من معاناة الطواقم الطبية والمرضى على حد سواء.