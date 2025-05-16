حماس: الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في غزة ضمن محاولات لفرض الاستسلام

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد جرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة، من خلال قصف عشوائي ومكثف للأحياء السكنية ومخيمات النزوح والمستشفيات والمراكز الإيوائية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية مجازر مروعة أودت بحياة أكثر من 250 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، إضافة إلى مئات الجرحى، في شمال وجنوب القطاع.

وأشارت حماس إلى أن هذه المجازر المتصاعدة تجسد إصرار حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو على تنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، دون اكتراث بالقوانين الدولية أو أدوات العدالة.

وأكد البيان أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة يُوثَّق بالصوت والصورة ويُظهر للعالم جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع، في ظل غياب أي تحرك فعّال من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها الدينية والقومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الضغط لوقف المجازر الوحشية التي تطال المدنيين، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة وأوضاع كارثية.