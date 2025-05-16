الجبهة الشعبية: الإدارة الأمريكية شريكة في جرائم الإبادة بغزة

اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، بالمسؤولية المباشرة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأكدت في بيان صحفي أن القصف الوحشي الذي طال مخيم جباليا وبيت لاهيا فجر اليوم أسفر عن استشهاد أعداد كبيرة من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

وشددت الجبهة على أن هذه المجازر تأتي في إطار حرب إبادة جماعية ممنهجة، يُنفذها الاحتلال بسلاح وتمويل أمريكي، ووسط صمت دولي وعربي يرقى إلى مرتبة التواطؤ الكامل مع الجريمة.

وأشارت إلى أن ما يجري في غزة يُعيد للأذهان الجرائم التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، مثل دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا، مؤكدة أن الاحتلال يتباهى بجرائمه مستندًا إلى دعم قوى الهيمنة الإمبريالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وطالبت الجبهة الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والجدي لفرض الحماية الدولية على الشعب الفلسطيني، ووقف المجازر بحق المدنيين في غزة. كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل والشتات إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال، وحثت الشعوب الحرة وقوى التضامن العالمي على التحرّك العاجل لكسر جدار الصمت وفضح جرائم الاحتلال وداعميه.

وأكدت الجبهة أن استمرار هذه المذبحة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع، وأن تبعات الكارثة ستطال المنطقة بأكملها، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه المسؤولية عن النتائج المترتبة على هذه الجرائم.